Премьера сатирической комедии «Треугольник печали» Рубена Эстлунда в онлайн-кинотеатре KION

Премьера сатирической комедии «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, победившего на 75-м Каннском кинофестивале, состоится 5 января в онлайн-кинотеатре KION. Это уже вторая награда самого престижного смотра мира для Рубена Эстлунда, одного из самых титулованных режиссеров современности. Главные роли в картине исполнили Харрис Дикинсон, Шарлби Дин и Златко Бурич. Новый полнометражный фильм Рубена Эстлунда будет доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION с 5 января.

Супермодели Карл и Яя решили, что их отношения должны быть построены на равенстве и взаимоуважении. Жизненные принципы молодых проходят проверку, когда они получают билеты на элитный круизный лайнер, где их компанией становится русский олигарх с женой и любовницей, британские торговцы оружием и сумасбродные старики. Скучающие всю неделю ждали торжественного ужина с капитаном корабля, но в назначенный вечер лайнер попадает в бурю, а на утро его захватывают террористы. Переживают нападение лишь несколько пассажиров и членов персонала, они выплывают на необитаемый остров. В изоляции обслуга берет верх над богачами, где Эбигейл, единственная добытчица еды, превращается в «капитана».

«Треугольник печали» — победитель 75-го Каннского кинофестиваля. После премьеры фильм показали на десятках престижных смотров: в Торонто, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Карловых Варах и Пусане. Хотя наградной сезон фильмов 2022-го года только начинается, «Треугольник печали» уже получил призы Европейской киноакадемии (за лучший фильм и лучшую режиссуру) и номинацию на премию «Золотой глобус» в категориях «Лучший фильм — комедия или мюзикл» и «Лучшая женская роль второго плана».

Рубен Эстлунд — один из ведущих режиссеров современности, двойной обладатель Золотой пальмовой ветви и приза жюри программы «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Дебютировал Эстлунд в 2004 году с картиной «Гитара-монголоид» на Московском международном кинофестивале и сразу же завоевал приз критики ФИПРЕССИ. В 2010 году автор также получил Золотой медведь Берлинского кинофестиваля за лучший короткометражный фильм с работой «Происшествие в банке».

Роли исполнили: Харрис Дикинсон («Там, где раки поют»), Шарлби Дин («Интервью с богом»), Златко Бурич (франшиза «Дилер»), Вуди Харрельсон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Долли де Леон. Сценарий «Треугольника печали» написал Рубен Эстлунд, оператором картины стал Фредерик Вензел («Мы те, кто мы есть»).

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