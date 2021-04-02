Онлайн-премьера вернувшейся с десятков фестивалей дебютной картины Семена Ляшенко – «Зуб»

Фильм режис­се­ра-дебю­тан­та, побы­вав­ший на десят­ке рос­сий­ских и меж­ду­на­род­ных фести­ва­лях, в том чис­ле в кон­кур­се 34-го Braunschweig International Film Festival в Гер­ма­нии и 24-го International Film Festival ZOOM — ZBLIZENIA в Поль­ше, пора­жа­ет сво­ей глу­би­ной и «гол­ли­вуд­ским» каче­ством продакшена.

Онлайн-пре­мье­ра состо­я­лась при под­держ­ке «Искус­ство кино», посмот­реть в бес­плат­ном досту­пе мож­но по ссылке.

«Мне хоте­лось создать сле­пок вре­ме­ни, ощу­ще­ний, кото­рые про­ни­зы­ва­ют нас сей­час. И так уж сло­жи­лось, что тон, кото­рый в нашем насто­я­щем гудит слиш­ком отчёт­ли­во — это тре­во­га. Но нахо­дясь в момен­те, мы не можем рас­слы­шать, чем этот аккорд раз­ре­шит­ся. Соб­ствен­но, это и опре­де­ли­ло фор­му филь­ма — ско­рее сти­хо­твор­ную, чем нара­тив­ную. Как у Ман­дель­шта­ма: «Мы с тобой на кухне поси­дим...» — делит­ся Семен о сво­ей рабо­те. «С коман­дой мне неска­зан­но повез­ло! Пол­но­цен­ная груп­па про­фес­си­о­на­лов — это была ещё одна моя зада­ча. Корот­кий метр, но с пол­ным цик­лом про­из­вод­ства, без послаб­ле­ний. С опе­ра­то­ром Даней Нев­ским мы позна­ко­ми­лись дав­но, с ним же пла­ни­ро­ва­ли рабо­тать над преды­ду­щим про­ек­том. А так — ходишь по зна­ко­мым, зна­ко­мым зна­ко­мых, фейс­бу­ку. И ищешь, как в тумане, «сво­их» людей: «А у вас есть зву­ко­ре­жис­сер? А локей­шен-мене­джер? А зна­е­те вто­ро­го режис­се­ра, что­бы как мет­ро­ном? А есть на при­ме­те худож­ник? А по костю­мам?..». У кого-то из ребят за пле­ча­ми боль­шой опыт, кто-то толь­ко начи­на­ет, как я. Кого-то нахо­дишь слу­чай­но; кто-то, кого уже нашел, при­во­дит сво­их. Так и собра­лась по кру­пи­цам груп­па. Для меня уди­ви­тель­но, что насто­я­щим ката­ли­за­то­ром про­цес­са стал сце­на­рий. Каж­до­го из ребят он задел, каж­до­му пока­за­лось инте­рес­ным рабо­тать имен­но над ним. Кажет­ся, так всё и сложилось».

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