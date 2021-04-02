Онлайн-премьера вернувшейся с десятков фестивалей дебютной картины Семена Ляшенко – «Зуб»

Фильм режиссера-дебютанта, побывавший на десятке российских и международных фестивалях, в том числе в конкурсе 34-го Braunschweig International Film Festival в Германии и 24-го International Film Festival ZOOM — ZBLIZENIA в Польше, поражает своей глубиной и «голливудским» качеством продакшена.
Онлайн-премьера состоялась при поддержке «Искусство кино», посмотреть в бесплатном доступе можно по ссылке.
«Мне хотелось создать слепок времени, ощущений, которые пронизывают нас сейчас. И так уж сложилось, что тон, который в нашем настоящем гудит слишком отчётливо — это тревога. Но находясь в моменте, мы не можем расслышать, чем этот аккорд разрешится. Собственно, это и определило форму фильма — скорее стихотворную, чем наративную. Как у Мандельштама: «Мы с тобой на кухне посидим...» — делится Семен о своей работе. «С командой мне несказанно повезло! Полноценная группа профессионалов — это была ещё одна моя задача. Короткий метр, но с полным циклом производства, без послаблений. С оператором Даней Невским мы познакомились давно, с ним же планировали работать над предыдущим проектом. А так — ходишь по знакомым, знакомым знакомых, фейсбуку. И ищешь, как в тумане, «своих» людей: «А у вас есть звукорежиссер? А локейшен-менеджер? А знаете второго режиссера, чтобы как метроном? А есть на примете художник? А по костюмам?..». У кого-то из ребят за плечами большой опыт, кто-то только начинает, как я. Кого-то находишь случайно; кто-то, кого уже нашел, приводит своих. Так и собралась по крупицам группа. Для меня удивительно, что настоящим катализатором процесса стал сценарий. Каждого из ребят он задел, каждому показалось интересным работать именно над ним. Кажется, так всё и сложилось».Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.