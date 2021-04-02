Анна (Уштан) Воробьева анонсирует выход нового фильма про артиста и педагога Государственного Академического Большого театра России Владимира Никонова

Режиссер выпускает свой второй фильм, посвященный еще одной легенде советского балета – Владимиру Никонову.
Зрители запомнили его в ролях Антуана Мистраля в «Пламени Парижа», Вацлава в «Бахчисарайском фонтане», Бернара в «Раймонде», Голубой птицы в «Спящей красавице», Принца Зигфрида в «Лебедином озере», Данилу в «Каменном цветке», Альберта в «Жизели». Но его коронной ролью всегда была роль Базиля в балете «Дон Кихот».
В разные годы Владимир Никонов танцевал с такими балеринами как Раиса Стручкова, Марина Кондратьева, Светлана Адырхаева, Наталья Филиппова.
Много лет он преподавал в Московском Государственном Академическом хореографическом училище.
Одни его ученики уже вошли в историю мирового балета. Другие же – очень перспективные артисты, подающие надежду на то, что русский балет и далее будет держать высокую планку. Это Михаил Цивин, Виктор Барыкин, Леонид Козлов, Владимир Деревянко, Валерий Анисимов, Михаил Шарков, Юрий Посохов, Вадим Писарев, Александр Ветров, Марк Перетокин, Владимир Непорожний, Денис Матвиенко, Александр Волчков, Егор Хромушин, Карим Абдуллин, Давид Мотта Соарес, Евгений Иванченко, Роберто Болле, Егор Геращенко и другие.
В театре в классе Никонова была создана деловая, доброжелательная и творческая обстановка, которая не оставляла место соперничеству, зависти или злословию.
Владимир Леонидович Никонов всегда являл собой пример для других артистов и педагогов. Учил не конфликтовать, умел гасить эмоциональные конфликты и всегда всячески поддерживал своих учеников.
Его всегда отличали спокойствие, интеллигентность и огромная работоспособность.
«Когда я готовила свой первый фильм про Николая Борисовича Фадеечева (это так же артист и педагог Большого театра – прим.), то я уже тогда задумалась о том, чтобы сделать цикл видео про легенд искусства, в частности уже ушедших артистов Большого театра. Огромную помощь и поддержку в подготовке этого фильма мне оказали генеральный директор Большого театра – Владимир Георгиевич Урин, его супруга – Ирина Александровна Черномурова, так же режиссер Николай Сергеев. Оператор и второй монтажер в этом фильме, как и в первом, так же Павел Малявко. У фильма нет никакого финансирования, это полностью некоммерческий проект, который наша команда создает для развития и популяризации искусства», — говорит режиссер и продюсер фильма Анна (Уштан) Воробьева.
Выход фильма и презентация запланированы на июнь этого года. Так же фильм будет показан в филиалах библиотек Новой Москвы.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.