Анна (Уштан) Воробьева анонсирует выход нового фильма про артиста и педагога Государственного Академического Большого театра России Владимира Никонова

Режис­сер выпус­ка­ет свой вто­рой фильм, посвя­щен­ный еще одной леген­де совет­ско­го бале­та – Вла­ди­ми­ру Никонову.

Зри­те­ли запом­ни­ли его в ролях Анту­а­на Мистра­ля в «Пла­ме­ни Пари­жа», Вац­ла­ва в «Бах­чи­са­рай­ском фон­тане», Бер­на­ра в «Рай­мон­де», Голу­бой пти­цы в «Спя­щей кра­са­ви­це», Прин­ца Зиг­ф­ри­да в «Лебе­ди­ном озе­ре», Дани­лу в «Камен­ном цвет­ке», Аль­бер­та в «Жизе­ли». Но его корон­ной ролью все­гда была роль Бази­ля в бале­те «Дон Кихот».

В раз­ные годы Вла­ди­мир Нико­нов тан­це­вал с таки­ми бале­ри­на­ми как Раи­са Струч­ко­ва, Мари­на Кон­дра­тье­ва, Свет­ла­на Адыр­ха­е­ва, Ната­лья Филиппова.

Мно­го лет он пре­по­да­вал в Мос­ков­ском Госу­дар­ствен­ном Ака­де­ми­че­ском хорео­гра­фи­че­ском училище.

Одни его уче­ни­ки уже вошли в исто­рию миро­во­го бале­та. Дру­гие же – очень пер­спек­тив­ные арти­сты, пода­ю­щие надеж­ду на то, что рус­ский балет и далее будет дер­жать высо­кую план­ку. Это Миха­ил Цивин, Вик­тор Бары­кин, Лео­нид Коз­лов, Вла­ди­мир Дере­вян­ко, Вале­рий Ани­си­мов, Миха­ил Шар­ков, Юрий Посо­хов, Вадим Писа­рев, Алек­сандр Вет­ров, Марк Пере­то­кин, Вла­ди­мир Непо­рож­ний, Денис Мат­ви­ен­ко, Алек­сандр Волч­ков, Егор Хро­му­шин, Карим Абдул­лин, Давид Мот­та Соарес, Евге­ний Иван­чен­ко, Робер­то Бол­ле, Егор Гера­щен­ко и другие.

В теат­ре в клас­се Нико­но­ва была созда­на дело­вая, доб­ро­же­ла­тель­ная и твор­че­ская обста­нов­ка, кото­рая не остав­ля­ла место сопер­ни­че­ству, зави­сти или злословию.

Вла­ди­мир Лео­ни­до­вич Нико­нов все­гда являл собой при­мер для дру­гих арти­стов и педа­го­гов. Учил не кон­флик­то­вать, умел гасить эмо­ци­о­наль­ные кон­флик­ты и все­гда вся­че­ски под­дер­жи­вал сво­их учеников.

Его все­гда отли­ча­ли спо­кой­ствие, интел­ли­гент­ность и огром­ная работоспособность.

«Когда я гото­ви­ла свой пер­вый фильм про Нико­лая Бори­со­ви­ча Фаде­е­че­ва (это так же артист и педа­гог Боль­шо­го теат­ра – прим.), то я уже тогда заду­ма­лась о том, что­бы сде­лать цикл видео про легенд искус­ства, в част­но­сти уже ушед­ших арти­стов Боль­шо­го теат­ра. Огром­ную помощь и под­держ­ку в под­го­тов­ке это­го филь­ма мне ока­за­ли гене­раль­ный дирек­тор Боль­шо­го теат­ра – Вла­ди­мир Геор­ги­е­вич Урин, его супру­га – Ири­на Алек­сан­дров­на Чер­но­му­ро­ва, так же режис­сер Нико­лай Сер­ге­ев. Опе­ра­тор и вто­рой мон­та­жер в этом филь­ме, как и в пер­вом, так же Павел Маляв­ко. У филь­ма нет ника­ко­го финан­си­ро­ва­ния, это пол­но­стью неком­мер­че­ский про­ект, кото­рый наша коман­да созда­ет для раз­ви­тия и попу­ля­ри­за­ции искус­ства», — гово­рит режис­сер и про­дю­сер филь­ма Анна (Уштан) Воробьева.

Выход филь­ма и пре­зен­та­ция запла­ни­ро­ва­ны на июнь это­го года. Так же фильм будет пока­зан в фили­а­лах биб­лио­тек Новой Москвы.

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