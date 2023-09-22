Фестиваль Москомархитектуры «Открытый город» приглашает к участию в воркшопе, посвященном созданию комфортной среды для людей 65+. Кураторы воркшопа - команда подразделения SberSeniorCare, СберСити в Рублёво-Архангельском и архитектурное бюро Semrén & Månsson – предлагают студентам создать новую парадигму комфортной, поддерживающей и вдохновляющей среды для современных людей старшего возраста.

За всю историю человечества люди никогда не жили так долго, как сейчас. Мы впервые столкнулись с ситуацией, когда необходимо позаботиться о таком большом количестве пожилых людей. Меняется и парадигма восприятия старости. Несмотря на то, что в возрасте 65+ почти невозможно игнорировать медицинский фактор, всё чаще люди, выходящие на пенсию, не выпадают из общества, а переходят на следующий этап – ведут активную социальную жизнь, поддерживают физическую активность, изучают новое.

Эти перемены диктуют необходимость иного подхода к архитектуре и урбанистике. В мировой практике есть немало убедительных примеров архитектурных решений для пожилых людей. Но в России этот путь только начинается. И для его успешного прохождения необходимо объединить компетенции специалистов из самых разных областей – гериатрии, психологии, медицины, социальной сферы, урбанистики и архитектуры.

В рамках воркшопа «Архитектура для старших» пройдут консультации с экспертами для проработки запросов разных категорий людей в возрасте 65+: социально и физически активных, нуждающихся в ассистировании , нуждающихся в регулярном медицинском сопровождении. Будет изучен мировой опыт и возможность реализации успешных европейских кейсов в российских реалиях. Результатом воркшопа должны стать идеи по созданию комфортной среды для людей старшего возраста с возможностью интеграции наиболее удачных решений в городскую среду. Презентация результатов воркшопа состоится на выставке фестиваля «Открытый город» в Музее архитектуры им.А.В.Щусева 15 ноября 2023 г.

Воркшоп пройдет в онлайн-формате.

К участию приглашаются студенты, обучающиеся по специальностям: архитектура, градостроительство, социология, экономика. Участие бесплатное, на конкурсной основе.

Прием заявок – до 26 сентября на сайте фестиваля https://opencityfest.ru/goldenage

Старт воркшопа – 28 сентября.

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