Социально-культурный проект группы компаний ГПМ КИТ «Территория КИТ» в рамках образовательно-практического проекта «Газпром-Медиа Холдинга» «PROфнавигатор» продолжает расширять географию, чтобы как можно больше молодых талантливых ребят загорелись магией кино и связали свою жизнь с медиаиндустрией.

В сентябре «Территории КИТ» исполнилось четыре года, за время существования проекта было проведено несколько сотен кинопоказов в более чем 10 регионах России, десятки творческих встреч и лекций, направленных на популяризацию российского кино и профессий медиаиндустрии среди молодежи.

Весной-летом 2023 г. руководитель проекта и креативный продюсер ГПМ КИТ Георгий Рюмин преодолел несколько десятков тысяч километров, забираясь в самые удаленные уголки России, чтобы рассказывать о кино и том, кто и как над ним работает.

В марте «Территория КИТ» побывала в Новосибирске – вместе с командами анимационной компании «ЯРКО» и телеканала ТВ3 – и Салехарде, где Георгий Рюмин рассказал о профессии продюсер и о том, как придумать, снять и понимать хорошее кино. В апреле-мае состоялись творческие встречи в городе трудовой доблести Магнитогорске и с участниками весеннего образовательного форума «GO!» в Выборге. Участники форума отметили интересную подачу и практическую ценность материала, поблагодарив спикера за полезные инсайты.

Лето началось с образовательных мероприятий на Соловецких островах и на Камчатке, а 11 июля Георгий Рюмин провел мастер-класс на Всероссийском фестивале детского кино «Зеркало будущего» в Горно-Алтайске для участников и наставников. Следующая точка на карте «Территории КИТ» – Красноярск, где гостеприимно распахнул свои двери «Енисей-кино», кинопрокатная компания, кинотеатр и музей.

В августе «Территория КИТ» перебралась в европейскую часть страны. В подмосковном Солнечногорске прошла лекция «Продюсирование как способ дотянуться до умов» на форуме «Территория смыслов», крупнейшей образовательной площадке России. В Калининградском областном историко-художественном музее Георгий Рюмин побеседовал с любителями кино о том, что происходит в киноиндустрии сегодня и чего ждать завтра, а в Арт-библиотеке Мурманска – про кино, про жизнь, про культуру и про будущее.

Георгий Рюмин: «Цель нашего проекта не только просветительская, но и в известном смысле миссионерская – мы стараемся сделать так, чтобы как можно больше молодых людей страны поняли, почувствовали важность Культуры, захотели из людей образованных становиться людьми культурными. И именно личные встречи позволяют делать это наиболее эффективно».

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