Инклюзивные мастерские «Простые вещи» совместно с управляющей компанией ПИК-Комфорт установили таблички-навигаторы с правилами поведения в жилых дворах. Все указатели разработаны взрослыми людьми с ментальными особенностями, участниками инклюзивных мастерских «Простые вещи».

На табличках мастера с ментальной инвалидностью изобразили деревья, цветы или холмы, расположенные во дворах. Рядом с рисунками оставлена добрая рекомендация для жителей. Например, просьба не ходить по свежему газону: «Нас только что посеяли, и мы торопимся вырасти. Не наступи на нас».

Проект поддерживает систему адаптации особенных людей: возможность работать на оплачиваемой работе и социализироваться. С помощью табличек партнеры хотели привлечь внимание москвичей к заботе о природном ландшафте и бережном отношении к работе персонала жилых комплексов.

«В основе проекта — идея о бережном отношении друг к другу и к окружающей среде: к жителям, к мастерам из инклюзивной мастерской и к труду наших работников. Таблички во дворах дают голос элементам благоустройства — и этот голос звучит дружелюбно», — комментирует Василий Левин, генеральный директор ПИК-Комфорт.

«Для нашей столярной мастерской это был первый подобный проект, и мы приятно удивлены, что в этом, казалось бы, несложном процессе изготовления табличек было множество действий, которые мастера с ментальными особенностями смогли выполнить сами: и шлифовка, и сверление, и вкручивание саморезов, и покрытие лаком. Это очень ценная возможность для наших работников», — Андрей Юденков, ведущий мастер столярной мастерской.

Проект запустился на территории ЖК «Мещерский лес», его планируют масштабировать в другие районы Москвы.

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