Опера М.М. Ипполитова-Иванова «Ася»: возвращение спустя столетие

Новая постановка незаслуженно забытого шедевра М.М. Ипполитова-Иванова — оперы «Ася» по одноименной повести И.С. Тургенева — будет показана в Большом зале Московской консерватории 6 июня 2022 г. и станет, по сути, мировой премьерой этого выдающегося произведения.

Михаил Михайлович Ипполитов-Иванов (1859-1935) – композитор, дирижер, педагог, этнограф, крупный общественный деятель, народный артист Республики (1922), профессор и первый выборный ректор Московской консерватории, один из создателей и реформаторов современной системы российского музыкального образования, сыграл большую роль в истории отечественной музыкальной культуры. Однако подлинный масштаб личности и значение деятельности М.М. Ипполитова-Иванова начали осознаваться лишь в последние годы.

Обширное творческое наследие М.М. Ипполитова-Иванова, оказавшееся в тени в советское время, сегодня нуждается в серьезном изучении и возвращении в концертную жизнь. Он автор пяти опер, симфоний и оркестровых сюит, хоровых, камерно-инструментальных и вокальных сочинений, имевших при жизни композитора большую известность и успех.

Исполненная впервые в 1900 году в Московской частной русской опере под управлением самого автора, опера «Ася» по праву заняла особое место как в творчестве композитора, так и в истории музыкальной культуры предреволюционной России. В главных партиях блистали ведущие певцы того времени Е.Цветкова и А.Шубин, а декорации были созданы великим русским художником М. Врубелем. До революционных потрясений опера «Ася» была представлена еще несколько раз, в 1905 году были изданы ее клавир и партитура, что делает возможным сегодняшнее возрождение этого шедевра.

Сочинение удивительной красоты и гармонии, оно не вписывалось в жесткое время революционных преобразований, когда требовались другие сюжеты и иные герои. В послереволюционное время опера «Ася» больше не звучала, пополнив фонд незаслуженно забытых произведений отечественной музыки.

В наши дни, когда особой заботой общества является восстановление отечественного культурного наследия, мы вновь обращаемся к оперному шедевру М.М. Ипполитова-Иванова. Его новая концертная постановка станет уникальным проектом фонда «Русское исполнительское искусство» и ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова, подготовленным на основе архивных материалов из фонда композитора.

Музыкальный руководитель постановки – выдающийся дирижер, народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижёр Академического симфонического оркестра Московской филармонии, заведующий кафедрой оперно-симфонического дирижирования ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова Юрий Симонов.

Постановка будет осуществлена силами известных певцов, солистов ведущих оперных театров России, а также молодых талантливых исполнителей – вокалистов и инструменталистов, студентов ГМПИ имени М.М. Ипполитова-Иванова и МГК имени П.И. Чайковского.

Музыкально-театральный проект станет ярким послесловием и еще одним щедрым подарком к недавно отмечавшемуся 160-летию со дня рождения композитора, 100-летию ГМПИ имени М.М.Ипполитова-Иванова и 155-летию Московской консерватории, которую многие годы, в том числе в сложное время революции и гражданской войны, возглавлял М.М. Ипполитов-Иванов.

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