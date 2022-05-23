«Золушка» Долгопрудненского театра «Город» стала лауреатом фестиваля «Поговорим о любви…»

По результатам VI Международного театрального фестиваля «Поговорим о любви…» (г. Новошахтинск) награду в номинации «Лучший спектакль для детской аудитории» получила «Золушка» Долгопрудненского театра «Город»!
Также с собой коллектив театра «Город» привезет домой специальный диплом в номинации «Первый шаг» ученика «Театрального практикума «Города» Михаила Левашова, исполнившего в спектакле роль Мальчика Пажа, и спецдиплом в номинации «Мама, папа, я — театральная семья», который жюри присудило семье Арутюнян — Жаннете, Лауре и Аэлите!artmoskovia.ru.
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