Опробована цифровая платформа для повышения квалификации школьных учителей для помощи в выборе профессий детям со всей России

Завершена образовательная программа «Методы и технологии профориентационной работы педагога-навигатора Всероссийского проекта «Билет в будущее» на цифровой платформе bvbinfo.ru. Первый этап прошли более 6 тысяч педагогов из 85 субъектов РФ. Организаторы предоставили учителям возможность пройти обучение у ведущих экспертов, ученых и специалистов в области психологии, профориентации, образовательных и смежных технологий в период с 13 сентября по 30 октября 2021 года.

Педагоги-навигаторы, которые являются проводниками школьников по проекту «Билет в будущее», изучили аспекты профориентологии в онлайн-формате. Работники образовательных учреждений прослушали 12 лекций и 12 вебинаров по методологии, диагностике, форматам и технологиям современной профориентации. Для курса повышения квалификации был разработан специальный контент для мультиформатной подачи материала. По итогу участники обучения прошли тест по общей профориентологии, диагностике и консультированию, мероприятиям профвыбора, рынку труда и компетенциям.

«Проект «Билет в будущее! объединяет педагогов со всей страны в профессиональное сообщество, в котором есть возможность оперативно находить ответы на сложные вопросы, делиться опытом и идеями, общаясь с единомышленниками и квалифицированными профориентологами», – говорит член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Билет в будущее» Иван Есин.

Также обученные педагоги-навигаторы по своему желанию смогут презентовать новые идеи по профориентации школьников для спикеров федерального уровня, приняв участие в проектном модуле. Учителя соберут полученный опыт в свой проект и самостоятельно или в команде и представят его профессиональному сообществу.

«Очень адекватная и своевременная информация, близкая к менеджменту и психологии мотивации. Нужно уметь проектировать и управлять карьерой», – отметила одна из участниц программы Наталья.

«Спасибо организаторам за лекции! Они очень интересные, нужные и важные. Я узнала много нового, и всё очень доступным языком», – написала в отзывах после обучения Марина Ядыкина.

Лучшие практики проектного модуля будут представлены в качестве лучшего регионального опыта проекта «Билет в будущее». Активные педагоги-навигаторы проектного модуля станут резидентами специальных мероприятий «Билета в будущее» и получат бонусы от организаторов и партнеров.

Академия «Просвещение» (входит в Группу компаний «Просвещение»), стратегический партнёр проекта, совместно с Фондом Гуманитарных Проектов учреждает дополнительную номинацию «Учимся для жизни – стремимся в будущее!». В ноябре состоится защита профориентационных проектов педагогов в формате Zoom.

Эксперты от Академии «Просвещение» примут участие в защите проектов и выберут лучшие практики. 15 педагогов будут награждены сертификатом на курс повышения квалификации «Формирование и оценивание функциональной грамотности обучающихся как приоритетная задача школы», объемом 36 ак.ч., по итогам которого слушатели получат удостоверение установленного образца. Дополнительно педагоги-навигаторы получат комплект пособий по Функциональной грамотности.

Для справки:

Проект «Билет в будущее» реализуется в 85 регионах России по поручению Президента РФ В. В. Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование». Участие происходит за счет государственной субсидии, поэтому бесплатно для детей и родителей. Федеральный оператор – Фонд Гуманитарных Проектов.

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