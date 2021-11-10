Jazz Across Borders пройдёт в формате онлайн!

13 и 14 ноября 2021 Международный форум-фест Jazz Across Borders в пятый раз соберет ведущих российских и зарубежных специалистов джазовой индустрии. Много лет проходившее в рамках Санкт-Петербургского международного культурного форума, в этом году событие пройдёт в онлайн-формате, бесплатная регистрация открыта на сайте jazzrussia.com.

«В ноябре 2021 года мы в пятый раз будем проводить наш Форум-фест Jazz Across Borders, который прочно утвердил свой статус уникальной площадки, объединяющей единомышленников из разных городов и стран, и способной организовать межкультурный диалог на высшем уровне. Говоря о цифрах: в 2017, 2018 и 2019 наше событие в Петербурге в рамках Культурного форума посетило более 5000 человек из 50 стран, заявки на шоукейсы JAB подали более 300 коллективов из 20 стран. В 2020 году мы провели JAB в онлайн-формате, и тот факт, что 14 часов нашей онлайн-трансляции посмотрело более 10 000 человек из 70 стран мира говорит о том, что интерес к JAB растет с каждым годом», — отметил основатель и художественный руководитель JAB, Народный артист России Игорь Бутман.

Программа JAB’21 Online будет разделена на 4 тематических блока:

JAB Conference – круглые столы и панельные дискуссии. Спикеры деловой программы 2021 года: основатель Ted Kurland Associates Тэд Кёрланд (США), директор A to Z jazz festival Пётр Дмитриев (Болгария), директор Tronheim Jazz Festival Эрнст Вигго Сандбакк (Норвегия), музыкальный эксперт Estonian Ministry of Culture Мадли-Лиис Партс (Эстония), букинг-агент MUSIC WORKS INTERNATIONAL Луиджи Сидеро (Италия), букинг-агент Prime Tours Георг Пфээб (Германия) и другие ведущие продюсеры, программные директора фестивалей и клубов, промоутеры и представители звукозаписывающих компаний из разных стран мира.

JAB Workshops – на этот раз специальными гостями Форум-феста станут джазовая вокалистка, обладательница трёх премий «Грэмми» и премии «Тони» Ди Ди Бриджуотер (США), один из самых известных джазовых гитаристов мира, обладатель премии «Грэмми» Ли Ритенаур (США).

JAB Matchmaking session — тет-а-тет встречи в ZOOM с российскими и зарубежными профессионалами джазовой индустрии.

JAB Listening-session – публичные прослушивания ведущими российскими и иностранными музыкальными журналистами и критиками треков с джазовых альбомов, выпущенных в 2020-2021 годах. Обсуждения будут проходить в прямом эфире 14 ноября (заявки принимаются до 10 ноября 2021 года на почту participants@jazzrussia.com).

Основной упор в этом году будет сделан на JAB Conference. В программе запланированы обсуждения проблем, с которыми сталкиваются джазовые музыканты и промоутеры в эпоху COVID-19: продвижение выступлений, выстраивание отношений с организаторами фестивалей, концертными залами и аудиторией. Состоятся дискуссии, посвященные развитию музыкального образования и популяризации джаза среди молодой аудитории, по менеджменту и букингу артистов, джазовой инфраструктуре в регионах России и странах СНГ и многие другие.

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