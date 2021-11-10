«Художественный» представляет программу нового ежегодного кинофестиваля к Дню рождения кинотеатра

11 ноября 2021 года «Художественному» исполняется 112 лет. Свой день рождения кинотеатр отметит серией премьерных показов самых ожидаемых фильмов сезона в рамках нового ежегодного кинофестиваля, который в этом году пройдет с 17 по 24 ноября. В программу вошли 11 картин — это новейшие кинематографические сенсации, отмеченные призами главных мировых кинофестивалей, и шедевры прошлых лет. Партнером фестиваля выступает Тинькофф.

Фестиваль откроется 17 ноября в 19:00 российской премьерой «Французского вестника» Уэса Андерсона. Фильм-альманах с тремя сюжетными линиями, каждая из которых основана на публикациях вымышленного американского журнала «Французский вестник», и несколькими зарисовками из жизни его редакции. После премьеры фильма состоится public talk программного директора «Художественного» Стаса Тыркина с Аленой Долецкой — журналистом, креативным консультантом генерального директора Третьяковской галереи, в прошлом главным редактором журналов Vogue Russia и Interview Russia, а также показ «Репортажа с места событий» — фильма о фильме, в котором актеры «Французского вестника» делятся впечатлениями о работе с легендарным режиссером.

Среди фестивальных хитов в «Художественном»: «Событие» Одри Диван — фильм-победитель Венецианского кинофестиваля этого года, экранизация переведенной на десятки языков автобиографической драмы Анни Эрно о запрете на аборты во Франции 1960-х годов; «Остров Бергмана» Мии Хансен-Лёв — история непростых отношений американских кинематографистов, снятая на острове Форе, где жил и работал Ингмар Бергман; а также «Утраченные иллюзии» Ксавье Джанноли — высокобюджетная французская экранизация одноименного романа Бальзака из цикла «Человеческая комедия» о взлетах и падениях тщеславного провинциала с участием Ксавье Долана и Жерара Депардье.

На фестивале состоится долгожданная премьера фильма Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал»​​ с Юрием Борисовым в главной роли — разворачивающаяся на фоне сталинского Большого террора история о том, как хищник может превратиться в жертву. Лента, снятая совместно с Францией и Эстонией, представляла Россию в конкурсной программе 78-го Венецианского кинофестиваля.

Зрителей ожидает еще один фестивальный триумф с Юрием Борисовым в главной роли — специальный показ фильма Юхо Куосманена «Купе №6». Премьера картины состоялась летом 2021 года на Каннском кинофестивале. По итогам смотра лента была удостоена Гран-при. Фильм снят по мотивам одноименного романа финской писательницы Росы Ликсом, награжденного премией «Финляндия» — главной национальной литературной премией страны. Сам роман основан на реальных воспоминаниях Ликсом, которая в свое время училась в Москве и путешествовала по Транссибирской магистрали.

Также в программу кинофестиваля вошла драма «Сядь за руль моей машины» японского режиссера Рюсукэ Хамагути о принятии ошибок прошлого, снятая по рассказу Харуки Мураками. Премьера фильма прошла в рамках основного конкурса Каннского фестиваля этого года и получила приз за лучший сценарий, приз экуменического жюри и приз Международной федерации кинопрессы FIPRESCI.

На фестивале будут показаны шедевры прошлых лет. Один из них — экспериментальный документальный фильм Вальтера Руттмана «Берлин — симфония большого города» 1927 года, главный герой которого — находящийся в неустанном движении мегаполис. Фильм восстановлен и предоставлен к показу Deutsche Kinemathek. Зрители фестиваля смогут увидеть на большом экране и «Новый кинотеатр “Парадизо”» Джузеппе Торнаторе — собравший множество наград фильм 1988 года, прославляющий классический кинематограф.

В рамках фестиваля в «Художественном» и параллельной программы I Московского международного фестиваля архивных фильмов состоится специальный показ проекта «Художественный. 1909». В начале XX века владельцы кинотеатров включали в киносеанс хронику из жизни высшего общества, короткие видовые сюжеты и игровые фильмы. Следуя этой традиции научные специалисты реконструировали кинопоказ Художественного электротеатра 1909 года, собрав хронику, игровые и видовые фильмы из собраний РГАКФД и Госфильмофонда.

Фильмом закрытия фестиваля 24 ноября станет картина «Официальный конкурс» Мариано Кона и Гастона Дюпра — сатирическая комедия о кино с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус в главных ролях. Мировая премьера ленты состоялась в рамках конкурсной программы Венецианского кинофестиваля этого года.

Все фильмы в «Художественном» пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

«112-летие “Художественного” мы отмечаем кинофестивалем, в очередной раз провозглашающим нашу установку на высочайшее кинематографическое качество. Диапазон выбранных картин — самый широкий: от первых немых фильмов, когда-то показанных в Художественном электротеатре, до новейших сенсаций, отмеченных призами главных мировых кинофестивалей и ожидающих номинаций на “Оскара”. Многие фильмы фестиваля в честь дня рождения “Художественного” — это кино о кино, некоторые посвящены смежным видам искусства (театру, литературе), давно ассимилированным кинематографом. Особое место в программе занимает шедевр Джузеппе Торнаторе “Новый кинотеатр “Парадизо” (1988) — оммаж тем романтическим временам, когда кинотеатры были прибежищем мечтателей и влюбленных. И пусть сегодня на дворе не столь романтические времена, свой кинотеатр “Парадизо” в Москве все-таки существует, и все знают, как он называется», – говорит программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин.

​​В честь дня рождения кинотеатра в дни фестиваля каждый 112-й зритель получит подарки от «Художественного».

Все посетители, купившие электронные билеты на кинопоказы фестиваля, получат промокод на 2 месяца подписки от нового онлайн-кинотеатра KION с оригинальными эксклюзивными проектами, среди которых тысячи фильмов, сериалов, мультфильмов и документальных проектов, а также новинки кинопроката.

Расписание кинопрограммы фестиваля

17 ноября, 19:00 – «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти, Канзас Ивнинг Сан»

Режиссер – Уэс Андерсон. В ролях – Тильда Суинтон, Тимоти Шаламе, Леа Сейду, Фрэнсис Макдорманд, Билл Мюррей.

Долгожданный фильм Уэса Андерсона с вереницей главных звезд современного кинематографа

Фильм-альманах с тремя сюжетными линиями, каждая из которых основана на публикациях вымышленного американского журнала «Французский вестник», и несколькими зарисовками из жизни его редакции. Новеллы посвящены студенческим протестам во Франции в мае 1968 года, судьбам заточенного в тюрьму художника-абстракциониста, его музы и арт-дилера, а также расследованию одного похищения, растянувшемуся на несколько десятилетий.

Впервые фильм был представлен на Каннском кинофестивале 2021 в номинации «Золотая пальмовая ветвь».

19 ноября, 19:00 – «Капитан Волконогов бежал»

Режиссер – Наташа Меркулова, Алексей Чупов. В ролях – Юра Борисов, Тимофей Трибунцев, Александр Яценко, Никита Кукушкин, Владимир Епифанцев, Анастасия Уколова, Наталья Кудряшова, Дмитрий Поднозов, Виктория Толстоганова.

Разворачивающаяся на фоне сталинского Большого террора история о том, как хищник может превратиться в жертву.

Работавшему в НКВД капитану Федору Волконогову чудом удается бежать накануне масштабной чистки 1937 года. На время обезопасив свою жизнь, он задумывается и о спасении души. Теперь его задача — заслужить прощение одной из своих бывших жертв.

Фильм Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», снятый совместно с Францией и Эстонией, представлял Россию в конкурсной программе 78-го Венецианского кинофестиваля.

20 ноября, 16:30 – «Художественный.1909»

Кадр из фильма «Русская свадьба XVI столетия»

Старейший кинотеатр столицы и один из первых кинотеатров мира принял первых зрителей в 1909 году и стал главной киноплощадкой страны. В 1909 году владельцы кинотеатров включали в киносеанс хронику из жизни высшего общества, короткие видовые сюжеты и игровые фильмы. Следуя этой традиции научные специалисты реконструировали кинопоказ Художественного электротеатра 1909 года, собрав хронику, игровые и видовые фильмы из собраний РГАКФД и Госфильмофонда.

Программа подготовлена специалистами Госфильмофонда в сотрудничестве с РГАКФД в рамках I Московского международного фестиваля архивных фильмов специально для кинотеатра «Художественный».

20 ноября, 19:00 – «Остров Бергмана»

Режиссер – Миа Хансен-Лев. В ролях – Вики Крипс, Тим Рот, Миа Васиковска, Андерс Даниелсен Лье.

Российская премьера, в прокате с 16 декабря.

История непростых отношений четы американских сценаристов, ищущих вдохновения на крохотном шведском острове.

Сценаристы Крис и Тони — американская семейная пара. В поисках вдохновения они приезжают на остров Форе, где жил и работал великий Ингмар Бергман. С головой погружаясь в творчество, они сталкиваются с неожиданным испытанием для их отношений, которое размывает границы между вымыслом и реальностью.

«Остров Бергмана» — англоязычный дебют французского режиссера Мии Хансен-Лев. Премьера фильма прошла в рамках Каннского кинофестиваля этого года.

20 ноября, 21:20 – «Событие»

Режиссер – Одри Диван. В ролях – Анамария Вартоломеи, Кейси Мотте Кляйн, Луана Баджрами, Луиза Орри-Дикеро.

Фильм-победитель Венецианского кинофестиваля 2021.

Анни — студентка филологического факультета. Рождение ребенка не вписывается в планы девушки, но на дворе 1963 год, и аборты во Франции строго запрещены. Девушке предстоит пройти череду непростых испытаний, чтобы отстоять свое решение.

«Событие» — экранизация автобиографической драмы Анни Эрно о запрете на аборты во Франции 1960-х годов. Мировая премьера состоялась в рамках 78-го Венецианского кинофестиваля. По итогам смотра лента была удостоена «Золотого льва».

21 ноября, 17:30 – «Берлин — Симфония большого города»

Режиссер – Вальтер Руттман.

Экспериментальный документальный фильм, главный герой которого — находящийся в неустанном движении мегаполис

Фильм рассказывает историю одного дня из жизни Берлина, который начинается с утреннего прибытия поезда на вокзал. Постепенно улицы наполняются людьми, спешащими по своим делам: рабочие и школьники, нищие и чиновники, судьбы которых сплетаются в единый ритм. Город затихает под вечер, чтобы на следующий день возобновить свой бег.

Фильм режиссера Вальтера Руттмана впервые был показан в Берлине в сентябре 1927 года. Автором музыкального сопровождения ленты стал композитор Эдмунд Майзель, также написавший музыку для немецкой премьеры фильма Сергея Эйзенштейна «Броненосец “Потемкин”».

21 ноября, 19:00 – «Новый кинотеатр “Парадизо”»

Режиссер – Джузеппе Торнаторе. В ролях – Филипп Нуаре, Сальваторе Кашо, Марко Леонарди, Жак Перрен, Антонелла Аттили.

Собравший целый букет наград фильм, прославляющий классический итальянский кинематограф

В основу фильма, действие которого разворачивается в в 1950-е годы, легла история трогательной дружбы киномеханика Альфредо и маленького мальчика Сальваторе. Он становится помощником мастера, изучая ремесло киномеханика и постепенно влюбляясь в искусство кино.

Снятая в 1988 году и получившая премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» картина Джузеппе Торнаторе — настоящая ода классическому итальянскому кинематографу. Лента также была отмечена премиями «Сезар» и «Золотой глобус» и Гран-при жюри Каннского кинофестиваля.

21 ноября, 21:30 – «Купе № 6»

Режиссер – Юхо Куосманен. В ролях – Юра Борисов, Сейди Хаарла, Динара Друкарова, Дмитрий Беленихин, Юлия Ауг.

Трогательное роуд-муви о неожиданном сближении двух по-разному одиноких сердец.

Лора — студентка из Финляндии, которая приезжает в Москву, чтобы учить русский. Вместе с Ириной она планирует поездку в Мурманск, чтобы посмотреть на местные петроглифы, но в последний момент девушке приходится ехать одной. Сев в поезд, она встречается со своим попутчиком Лехой. Первое знакомство с грубоватым шахтером проходит из рук вон плохо, но вскоре Лора начинает проникаться к нему симпатией.

Фильм снят по мотивам одноименного романа финской писательницы Росы Ликсом, награжденного премией «Финляндия». Премьера картины состоялась летом 2021 года на Каннском кинофестивале. По итогам смотра лента была удостоена Гран-при.

22 ноября, 19:00 – «Утраченные иллюзии»

Режиссер – Ксавье Джанноли. В ролях – Бенжамен Вуазен, Сесиль Де Франс, Венсан Лакост, Ксавье Долан.

Высокобюджетная французская экранизация романа Оноре де Бальзака из цикла «Человеческая комедия», впервые опубликованного в 1843 году.

Юный Люсьен — подающий надежды поэт из французской провинции. Решив попытать счастья в Париже, он подпадает под влияние харизматичного журналиста Лусто, который знакомит его с закулисьем столичной жизни. Вскоре Люсьену, осознавшему, какими способами можно достичь славы и богатства, предстоит решить, готов ли он ради этого пожертвовать своими идеалами.

Мировая премьера фильма состоялась на 78-м Венецианском кинофестивале.

23 ноября, 19:00 – «Сядь за руль моей машины»

Режиссер – Рюсукэ Хамагути. В ролях – Хидэтоси Нисидзима, Токо Миура, Масаки Окада, Рэйка Кирисима.

Вдумчивая драма о принятии ошибок прошлого, снятая по рассказу Харуки Мураками.

Ясукэ Кафуку — театральный актер и режиссер, женатый на сценаристке Ото, которая неожиданно погибает. Два года спустя Ясукэ приглашают в Хиросиму, чтобы поставить там пьесу Чехова «Дядя Ваня». Дирекция фестиваля предоставляет ему личного водителя – девушку, с которой у режиссера вскоре завязываются доверительные отношения.

Премьера фильма «Сядь за руль моей машины», снятого по рассказу Харуки Мураками, прошла в рамках основного конкурса Каннского фестиваля этого года. По итогам смотра картина получила приз за лучший сценарий, приз экуменического жюри и приз Международной федерации кинопрессы FIPRESCI.

24 ноября, 19:00 – «Официальный конкурс»

Режиссер – Мариано Кон, Гастон Дюпра. В ролях – Пенелопа Крус, Антонио Бандерас, Оскар Мартинес, Нагоре Арамбуру.

Российская премьера, в прокате 14 апреля 2022.

Сатирическая комедия о кино с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус в главных ролях.

Старый миллиардер Умберто хочет прославиться, профинансировав фильм, который должен стать шедевром. Но съемочная площадка превращается в настоящее поле боя, когда на ней появляются два обласканных славой актера с совершенно разным подходом к ремеслу и модная феминистка-режиссер.

Мировая премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы Венецианского кинофестиваля этого года.

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