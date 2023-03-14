Арфа, саксофон и орган в Кусково

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В рамках внефестивальной серии концертов «Органные вечера в Кусково» 18 марта в Большой каменной оранжерее Музея-усадьбы Кусково будет звучать необычный ансамбль.

Лауреаты международных конкурсов Юрий Таштамиров (саксофон), Айдана Карашева (арфа) и Игорь Гольденберг (орган) исполнят яркую программу, в которой произведения академической музыки - популярные произведения Вивальди, Баха, Генделя - будут соседствовать с аргентинским танго великого Астора Пьяццоллы, а также музыкой одного из самых знаменитых кинокомпозиторов - Эннио Морриконе.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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