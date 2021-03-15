Организаторы Ural Music Night объявили набор волонтёров для участия в фестивале

За 3 месяца до Ural Music Night команда Ural Music Volunteer Crew объявляет новый набор волонтёров, которые получат неоценимый опыт в подготовке и организации музыкальных проектов. Самым упорным будет предоставлена возможность быть в курсе всех секретов Ночи музыки.
В 2021 году «Уральская Ночь музыки» состоится 25 июня, оргкомитет фестиваля планирует снова собрать 300 000 гостей, 3000 музыкантов, провести оффлайн и онлайн концерты на 100 сценах, а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии: о продвижении креативных событий и проектов, о партнерстве с брендами, об актуальных возможностях развития для музыкантов и культурных деятелей.
«Мы все хотим, чтобы Ночь музыки была запоминающимся, действительно качественным и комфортным событием для города и гостей. Над этим ежегодно трудится огромное количество человек, и это не только организаторы, это музыканты и волонтёры. Именно волонтёры создают атмосферу гостеприимства и дружелюбия на фестивале. Команда Ural Music Night сегодня на 50 процентов состоит из волонтеров и у ребят, которые подадут заявку есть все шансы в последующем в неё влиться», — говорит исполнительный директор фестиваля Наталия Шмелькова.
Приём заявок продлится две недели с 15 по 29 марта.
Организаторы ждут людей, заинтересованных в работе по таким направлениям, как:
Переводчики для работы с иностранными туристами, для сопровождения представителей иностранных СМИ или иностранных музыкантов на эфирах и интервью (английский, как основной язык, но потребность есть во всех языках).
Координаторы сцен, которые смогут организовывать работу ведущего и выходы музыкантов, взаимодействовать с площадками, техники и звукорежиссёры. Также нужны волонтеры, которые будут помогать в поддержании порядка службе безопасности;
Волонтеры гостеприимства — координаторы артистов и гримерок, работники информационных центров фестиваля, которые будут общаться со зрителями и распространять сувенирную продукцию;
Копирайтеры и PR-специалисты, дизайнеры и SMM-специалисты, которые будут «постить» информацию и развивать площадки Ural Music Night в сети Интернет, размещать информацию в СМИ, сопровождать пресс-тур.
Фотографы и видеографы, операторы и монтажеры, которые займутся созданием креативного контента с «Ночи музыки» – фото- и видеоотчетов, созданием клипов и роликов.
Для всех подавших заявки с 29 марта по 11 апреля пройдет двухнедельный интенсив-знакомство, где ребята смогут познакомиться, перенять опыт у оргкомитета и опытных волонтеров и влиться в дружную семью Ural Music Volunteer Crew.
С 12 апреля и до конца мая будут организованы «школы» по каждому направлению — 1 раз в неделю участники будут встречаться, чтобы получить теоретическую и практическую базу знаний, которая пригодится им во время Ural Music Night.
Что еще получают волонтеры, присоединившись к команде:
- сообщество единомышленников – активное, поддерживающее;
- возможность реализовывать свои собственные проекты — каждый год у 5 проектов есть возможность получить финансовую поддержку размером 50 тыс. рублей;
- знания и опыт;
- мерч фестиваля;
- возможность принять участие в выезде для лучших из лучших — в программе, тренинги, подарки, игры и отдых в хорошей компании.
«За год с небольшим в команде волонтеров Ночи Музыки я поняла несколько вещей. Вокруг столько прекрасных людей, вы даже не представляете! С некоторыми из них советую поработать. Они вас выслушают, обнимут, иногда накормят и всегда поддержат. Если очень постараться, можно обнаружить себя в самых неожиданных местах. Например, на сцене с Ëлкой или в гримерке Хлеба. Очень важно нести свои идеи в мир и добиваться их реализации.
Совсем не страшно пробовать разное: я и афиши делала, и гримерки координировала, и знаниями об экологии делилась, а потом пришла к переводчикам и стала их куратором» — делится своим опытом волонтёр Ural Music Volunteer Crew Саша Постникова.
«Каждый из нас создаёт вокруг себя атмосферу, куда бы он ни пришёл. И в нашей команде очень много ребят, готовых всегда прийти на помощь и поддержать. Потому что горят идеей и мечтой сделать некоторых людей счастливее, хотят, чтобы любимый город носил название «города музыки»» – рассказывает волонтёр Ural Music Volunteer Crew Дарья Пономарёва.
Для участия в волонтёрском проекте необходимо заполнить заявку: https://vk.com/umvcrew?w=app5708398_-158118668Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.