Организаторы Ural Music Night объявили набор волонтёров для участия в фестивале

За 3 меся­ца до Ural Music Night коман­да Ural Music Volunteer Crew объ­яв­ля­ет новый набор волон­тё­ров, кото­рые полу­чат неоце­ни­мый опыт в под­го­тов­ке и орга­ни­за­ции музы­каль­ных про­ек­тов. Самым упор­ным будет предо­став­ле­на воз­мож­ность быть в кур­се всех сек­ре­тов Ночи музыки.

В 2021 году «Ураль­ская Ночь музы­ки» состо­ит­ся 25 июня, орг­ко­ми­тет фести­ва­ля пла­ни­ру­ет сно­ва собрать 300 000 гостей, 3000 музы­кан­тов, про­ве­сти оффлайн и онлайн кон­цер­ты на 100 сце­нах, а так­же кон­фе­рен­цию по акту­аль­ным вопро­сам музы­каль­ной инду­стрии: о про­дви­же­нии кре­а­тив­ных собы­тий и про­ек­тов, о парт­нер­стве с брен­да­ми, об акту­аль­ных воз­мож­но­стях раз­ви­тия для музы­кан­тов и куль­тур­ных деятелей.

«Мы все хотим, что­бы Ночь музы­ки была запо­ми­на­ю­щим­ся, дей­стви­тель­но каче­ствен­ным и ком­форт­ным собы­ти­ем для горо­да и гостей. Над этим еже­год­но тру­дит­ся огром­ное коли­че­ство чело­век, и это не толь­ко орга­ни­за­то­ры, это музы­кан­ты и волон­тё­ры. Имен­но волон­тё­ры созда­ют атмо­сфе­ру госте­при­им­ства и дру­же­лю­бия на фести­ва­ле. Коман­да Ural Music Night сего­дня на 50 про­цен­тов состо­ит из волон­те­ров и у ребят, кото­рые пода­дут заяв­ку есть все шан­сы в после­ду­ю­щем в неё влить­ся», — гово­рит испол­ни­тель­ный дирек­тор фести­ва­ля Ната­лия Шмелькова.

При­ём заявок про­длит­ся две неде­ли с 15 по 29 марта.

Орга­ни­за­то­ры ждут людей, заин­те­ре­со­ван­ных в рабо­те по таким направ­ле­ни­ям, как:

Пере­вод­чи­ки для рабо­ты с ино­стран­ны­ми тури­ста­ми, для сопро­вож­де­ния пред­ста­ви­те­лей ино­стран­ных СМИ или ино­стран­ных музы­кан­тов на эфи­рах и интер­вью (англий­ский, как основ­ной язык, но потреб­ность есть во всех языках).

Коор­ди­на­то­ры сцен, кото­рые смо­гут орга­ни­зо­вы­вать рабо­ту веду­ще­го и выхо­ды музы­кан­тов, вза­и­мо­дей­ство­вать с пло­щад­ка­ми, тех­ни­ки и зву­ко­ре­жис­сё­ры. Так­же нуж­ны волон­те­ры, кото­рые будут помо­гать в под­дер­жа­нии поряд­ка служ­бе безопасности;

Волон­те­ры госте­при­им­ства — коор­ди­на­то­ры арти­стов и гри­ме­рок, работ­ни­ки инфор­ма­ци­он­ных цен­тров фести­ва­ля, кото­рые будут общать­ся со зри­те­ля­ми и рас­про­стра­нять суве­нир­ную продукцию;

Копи­рай­те­ры и PR-спе­ци­а­ли­сты, дизай­не­ры и SMM-спе­ци­а­ли­сты, кото­рые будут «постить» инфор­ма­цию и раз­ви­вать пло­щад­ки Ural Music Night в сети Интер­нет, раз­ме­щать инфор­ма­цию в СМИ, сопро­вож­дать пресс-тур.

Фото­гра­фы и видео­гра­фы, опе­ра­то­ры и мон­та­же­ры, кото­рые зай­мут­ся созда­ни­ем кре­а­тив­но­го кон­тен­та с «Ночи музы­ки» – фото- и видео­от­че­тов, созда­ни­ем кли­пов и роликов.

Для всех подав­ших заяв­ки с 29 мар­та по 11 апре­ля прой­дет двух­не­дель­ный интен­сив-зна­ком­ство, где ребя­та смо­гут позна­ко­мить­ся, пере­нять опыт у орг­ко­ми­те­та и опыт­ных волон­те­ров и влить­ся в друж­ную семью Ural Music Volunteer Crew.

С 12 апре­ля и до кон­ца мая будут орга­ни­зо­ва­ны «шко­лы» по каж­до­му направ­ле­нию — 1 раз в неде­лю участ­ни­ки будут встре­чать­ся, что­бы полу­чить тео­ре­ти­че­скую и прак­ти­че­скую базу зна­ний, кото­рая при­го­дит­ся им во вре­мя Ural Music Night.

Что еще полу­ча­ют волон­те­ры, при­со­еди­нив­шись к команде:

сооб­ще­ство еди­но­мыш­лен­ни­ков – актив­ное, поддерживающее;

воз­мож­ность реа­ли­зо­вы­вать свои соб­ствен­ные про­ек­ты — каж­дый год у 5 про­ек­тов есть воз­мож­ность полу­чить финан­со­вую под­держ­ку раз­ме­ром 50 тыс. рублей;

зна­ния и опыт;

мерч фести­ва­ля;

воз­мож­ность при­нять уча­стие в выез­де для луч­ших из луч­ших — в про­грам­ме, тре­нин­ги, подар­ки, игры и отдых в хоро­шей компании.

«За год с неболь­шим в коман­де волон­те­ров Ночи Музы­ки я поня­ла несколь­ко вещей. Вокруг столь­ко пре­крас­ных людей, вы даже не пред­став­ля­е­те! С неко­то­ры­ми из них сове­тую пора­бо­тать. Они вас выслу­ша­ют, обни­мут, ино­гда накор­мят и все­гда под­дер­жат. Если очень поста­рать­ся, мож­но обна­ру­жить себя в самых неожи­дан­ных местах. Напри­мер, на сцене с Ëлкой или в гри­мер­ке Хле­ба. Очень важ­но нести свои идеи в мир и доби­вать­ся их реализации.

Совсем не страш­но про­бо­вать раз­ное: я и афи­ши дела­ла, и гри­мер­ки коор­ди­ни­ро­ва­ла, и зна­ни­я­ми об эко­ло­гии дели­лась, а потом при­шла к пере­вод­чи­кам и ста­ла их кура­то­ром» — делит­ся сво­им опы­том волон­тёр Ural Music Volunteer Crew Саша Постникова.

«Каж­дый из нас созда­ёт вокруг себя атмо­сфе­ру, куда бы он ни при­шёл. И в нашей коман­де очень мно­го ребят, гото­вых все­гда прий­ти на помощь и под­дер­жать. Пото­му что горят иде­ей и меч­той сде­лать неко­то­рых людей счаст­ли­вее, хотят, что­бы люби­мый город носил назва­ние «горо­да музы­ки»» – рас­ска­зы­ва­ет волон­тёр Ural Music Volunteer Crew Дарья Пономарёва.

Для уча­стия в волон­тёр­ском про­ек­те необ­хо­ди­мо запол­нить заяв­ку: https://vk.com/umvcrew?w=app5708398_-158118668

укра­ли