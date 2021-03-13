Фестиваль «Синемобиль» – новое детское и молодежное кино из Германии

В рамках Года Германии в России 2020/2021 фестиваль «Синемобиль» представит лучшие детские и юношеские фильмы из Германии. В марте в киноцентре «Октябрь» при поддержке проекта КАРО.Арт будут показаны 12 избранных кинолент – победителей международных фестивалей детского кино. Зрители смогут пообщаться с деятелями немецкого кинематографа, участвовать в мастер-классах и викторинах. В апреле-мае с немецкими фильмами познакомятся зрители из небольших российских городов, в которых нет собственного кинотеатра. Зачастую это первая возможность для детей и молодежи увидеть фильмы высокого качества из Германии.
Сцена из фильма «Спутник»
В рамках Года Германии в России 2020/21 в Москве и регионах состоится фестиваль «Синемобиль». На главной фестивальной площадке города киноцентре «Октябрь» 20–21 марта и 27–28 марта будут показаны 12 лучших кинолент последних 10 лет – победителей международных фестивалей детского и юношеского кино: «Амели бежит», «Рико, Оскар и тени темнее темного», «Спасите Раффи!», «Хайди», «Сладкая каша», «Принцесса-ведьма», «Тим Талер или проданный смех», «Детективы из табакерки и сокровища морских глубин», «На уровне глаз», «Чепуха и банда носухи», «Спутник», «Супа Модо». Их создатели – режиссеры с мировым именем: Аренд Агте, Андреас Дрезен, Ален Гспонер, Файт Хельмер, Неле Леана Фольмер и другие. Фильмы демонстрируются с переводом на русский язык.
Гостей фестиваля ждет увлекательная сопроводительная программа. Юные зрители смогут обсудить свои впечатления от просмотров с деятелями немецкого кинематографа, а также получить новые знания на мастер-классах – например, научиться озвучивать фильмы у признанного мастера Диомида Виноградова. Кроме того, все желающие приглашаются к участию в викторине «Что я знаю о Германии?», которая будет сопровождать ряд кинопоказов.
В первые выходные фестиваля 20–21 марта программу представит Михаэль Харбауэр, директор Международного кинофестиваля для детей и молодежи «Шлингель» в Кемнице. Зрители смогут задать вопросы и узнать много интересного о немецком кино, создании фильмов и повысить свою медиаграмотность. Из Москвы «Синемобиль» отправится в Якутск и Ростов Великий. В Якутске кинопоказы пройдут в период с 24 апреля по 3 мая, в Ростове Великом – с 20 по 23 мая. Демонстрация фильмов в этих городах также будет сопровождаться образовательной программой.
Проект «Синемобиль» проводится Гёте-Институтом с 2008 года. Фестиваль нового детского и молодежного кино путешествует по регионам и уже побывал в более чем 40 городах России – от Благовещенска до Курска, от Каргополя до Энгельса. В этом году фестиваль реализуется в рамках Года Германии в России 2020/2021.
Для справки:
В рамках Года Германии в России 2020/2021 пройдет серия ярких мероприятий, которые расскажут о многообразии жизни в Германии, ее языке, культуре и обществе. Наряду с Pop-Up-фестивалями в Краснодаре, Калининграде и Владивостоке по всей России запланированы как фестивали и культурные мероприятия, молодежные и дискуссионные форумы, так и научно-экономические конференции. Год Германии также поддерживает проекты, которые призваны укрепить отношения России и Германии в сфере искусства и культуры, языка, образования и науки, общества, экономики и технологий и совместно разрабатываются российскими и германскими партнерами. Организаторами Года Германии выступают Посольство Федеративной Республики Германия в Российской Федерации, Гёте-Институт в Москве, а также Российско-Германская внешнеторговая палата.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.