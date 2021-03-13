Фестиваль «Синемобиль» – новое детское и молодежное кино из Германии

В рам­ках Года Гер­ма­нии в Рос­сии 2020/2021 фести­валь «Сине­мо­биль» пред­ста­вит луч­шие дет­ские и юно­ше­ские филь­мы из Гер­ма­нии. В мар­те в кино­цен­тре «Октябрь» при под­держ­ке про­ек­та КАРО.Арт будут пока­за­ны 12 избран­ных кино­лент – побе­ди­те­лей меж­ду­на­род­ных фести­ва­лей дет­ско­го кино. Зри­те­ли смо­гут пооб­щать­ся с дея­те­ля­ми немец­ко­го кине­ма­то­гра­фа, участ­во­вать в мастер-клас­сах и вик­то­ри­нах. В апре­ле-мае с немец­ки­ми филь­ма­ми позна­ко­мят­ся зри­те­ли из неболь­ших рос­сий­ских горо­дов, в кото­рых нет соб­ствен­но­го кино­те­ат­ра. Зача­стую это пер­вая воз­мож­ность для детей и моло­де­жи уви­деть филь­мы высо­ко­го каче­ства из Германии.

Сце­на из филь­ма «Спут­ник»

В рам­ках Года Гер­ма­нии в Рос­сии 2020/21 в Москве и реги­о­нах состо­ит­ся фести­валь «Сине­мо­биль». На глав­ной фести­валь­ной пло­щад­ке горо­да кино­цен­тре «Октябрь» 20–21 мар­та и 27–28 мар­та будут пока­за­ны 12 луч­ших кино­лент послед­них 10 лет – побе­ди­те­лей меж­ду­на­род­ных фести­ва­лей дет­ско­го и юно­ше­ско­го кино: «Аме­ли бежит», «Рико, Оскар и тени тем­нее тем­но­го», «Спа­си­те Раф­фи!», «Хай­ди», «Слад­кая каша», «Прин­цес­са-ведь­ма», «Тим Талер или про­дан­ный смех», «Детек­ти­вы из таба­кер­ки и сокро­ви­ща мор­ских глу­бин», «На уровне глаз», «Чепу­ха и бан­да носу­хи», «Спут­ник», «Супа Модо». Их созда­те­ли – режис­се­ры с миро­вым име­нем: Аренд Агте, Андре­ас Дре­зен, Ален Гспо­нер, Файт Хель­мер, Неле Леа­на Фоль­мер и дру­гие. Филь­мы демон­стри­ру­ют­ся с пере­во­дом на рус­ский язык.

Гостей фести­ва­ля ждет увле­ка­тель­ная сопро­во­ди­тель­ная про­грам­ма. Юные зри­те­ли смо­гут обсу­дить свои впе­чат­ле­ния от про­смот­ров с дея­те­ля­ми немец­ко­го кине­ма­то­гра­фа, а так­же полу­чить новые зна­ния на мастер-клас­сах – напри­мер, научить­ся озву­чи­вать филь­мы у при­знан­но­го масте­ра Дио­ми­да Вино­гра­до­ва. Кро­ме того, все жела­ю­щие при­гла­ша­ют­ся к уча­стию в вик­то­рине «Что я знаю о Гер­ма­нии?», кото­рая будет сопро­вож­дать ряд кинопоказов.

В пер­вые выход­ные фести­ва­ля 20–21 мар­та про­грам­му пред­ста­вит Миха­эль Хар­бау­эр, дирек­тор Меж­ду­на­род­но­го кино­фе­сти­ва­ля для детей и моло­де­жи «Шлин­гель» в Кем­ни­це. Зри­те­ли смо­гут задать вопро­сы и узнать мно­го инте­рес­но­го о немец­ком кино, созда­нии филь­мов и повы­сить свою медиа­гра­мот­ность. Из Моск­вы «Сине­мо­биль» отпра­вит­ся в Якутск и Ростов Вели­кий. В Якут­ске кино­по­ка­зы прой­дут в пери­од с 24 апре­ля по 3 мая, в Росто­ве Вели­ком – с 20 по 23 мая. Демон­стра­ция филь­мов в этих горо­дах так­же будет сопро­вож­дать­ся обра­зо­ва­тель­ной программой.

Про­ект «Сине­мо­биль» про­во­дит­ся Гёте-Инсти­ту­том с 2008 года. Фести­валь ново­го дет­ско­го и моло­деж­но­го кино путе­ше­ству­ет по реги­о­нам и уже побы­вал в более чем 40 горо­дах Рос­сии – от Бла­го­ве­щен­ска до Кур­ска, от Кар­го­по­ля до Энгель­са. В этом году фести­валь реа­ли­зу­ет­ся в рам­ках Года Гер­ма­нии в Рос­сии 2020/2021.

Для справ­ки:

В рам­ках Года Гер­ма­нии в Рос­сии 2020/2021 прой­дет серия ярких меро­при­я­тий, кото­рые рас­ска­жут о мно­го­об­ра­зии жиз­ни в Гер­ма­нии, ее язы­ке, куль­ту­ре и обще­стве. Наря­ду с Pop-Up-фести­ва­ля­ми в Крас­но­да­ре, Кали­нин­гра­де и Вла­ди­во­сто­ке по всей Рос­сии запла­ни­ро­ва­ны как фести­ва­ли и куль­тур­ные меро­при­я­тия, моло­деж­ные и дис­кус­си­он­ные фору­мы, так и науч­но-эко­но­ми­че­ские кон­фе­рен­ции. Год Гер­ма­нии так­же под­дер­жи­ва­ет про­ек­ты, кото­рые при­зва­ны укре­пить отно­ше­ния Рос­сии и Гер­ма­нии в сфе­ре искус­ства и куль­ту­ры, язы­ка, обра­зо­ва­ния и нау­ки, обще­ства, эко­но­ми­ки и тех­но­ло­гий и сов­мест­но раз­ра­ба­ты­ва­ют­ся рос­сий­ски­ми и гер­ман­ски­ми парт­не­ра­ми. Орга­ни­за­то­ра­ми Года Гер­ма­нии высту­па­ют Посоль­ство Феде­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­ки Гер­ма­ния в Рос­сий­ской Феде­ра­ции, Гёте-Инсти­тут в Москве, а так­же Рос­сий­ско-Гер­ман­ская внеш­не­тор­го­вая палата.

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