Почему российские дети в опасности!

Ста­ти­сти­ка забо­ле­ва­е­мо­сти детей послед­них деся­ти­ле­тий удру­ча­ет: 19% пер­во­класс­ни­ков стра­ны име­ют про­бле­мы со зре­ни­ем, а к 4 клас­су их чис­ло уве­ли­чи­ва­ет­ся до 51%. Это ката­стро­фа. У детей ухуд­ша­ет­ся не толь­ко зре­ние, но и рабо­та сер­деч­но-сосу­ди­стой систе­мы, осан­ка. Почти у всех диа­гно­сти­ру­ют ту или иную сте­пень ско­ли­о­за. Дети мало дви­га­ют­ся, мало гуля­ют, сла­бе­ет имму­ни­тет, дети часто боле­ют, и поэто­му не усва­и­ва­ют школь­ный мате­ри­ал, копят­ся про­бе­лы в зна­ни­ях, ребен­ку слож­но догнать школь­ную программу.

Инте­рес и любо­зна­тель­ность ребен­ка гасит­ся в посто­ян­ной гон­ке за школь­ной программой.

Вла­ди­мир Базар­ный, док­тор меди­цин­ских наук, врач и писа­тель, трид­цать лет зани­ма­ет­ся про­бле­мой здо­ро­вья школь­ни­ков. И за это вре­мя он выяс­нил, что основ­ная опас­ность под­сте­ре­га­ет их как раз в школе!

«Несколь­ко часов сиде­ния за пар­той очень трав­ма­тич­ны для детей. Дефор­ми­ру­ют­ся кости таза, стра­да­ет позво­ноч­ник. А даль­ше раз­во­ра­чи­ва­ет­ся инте­рес­ная исто­рия. Про­бле­мы непо­движ­но­сти таза ска­зы­ва­ют­ся и на буду­щем поко­ле­нии. Девоч­ки, сидев­шие за пар­та­ми один­на­дцать лет, выхо­дят замуж, рожа­ют детей. Из-за непра­виль­но сфор­ми­ро­ван­ных костей таза мамы дети часто полу­ча­ют в родах раз­лич­ные трав­мы шеи. А трав­ми­ро­ван­ная шея ска­зы­ва­ет­ся на всем позво­ноч­ни­ке – начи­на­ют­ся про­бле­мы с осан­кой. Стра­да­ет голов­ной мозг и зре­ние, им недо­ста­точ­но кро­ви для нор­маль­но­го пита­ния. Такие дет­ки быст­рее утом­ля­ют­ся, мед­лен­нее дума­ют, у них рас­се­ян­ное вни­ма­ние и лег­ко садит­ся зре­ние», — озву­чил Вла­ди­мир Базар­ный, спи­кер кон­фе­рен­ции «Обра­зо­ва­ние Ново­го Вре­ме­ни 2.0».

По сло­вам Вла­ди­ми­ра, мно­гие отме­ча­ют, что в послед­ние годы у детей здо­ро­вье сла­бее, чем рань­ше. Это пороч­ный круг. Дети сидят не толь­ко в шко­ле за пар­та­ми, но и дома за гад­же­та­ми. Дети пред­по­чи­та­ют сидя­чий образ жиз­ни, а роди­те­ли не зна­ют, как выта­щить их на ули­цу. «Помни­те, как было рань­ше? Подвиж­ные игры на ули­це, обще­ние с дру­зья­ми во дво­ре, и кри­ки мамы вече­ром во двор: «А ну быст­ро домой!» А теперь?».

Вла­ди­мир Филип­по­вич зво­нит во все коло­ко­ла, и пыта­ет­ся доне­сти свои идеи о здо­ро­вом обра­зо­ва­нии для здо­ро­вья всей нации. В Азер­бай­джане его услы­ша­ли на госу­дар­ствен­ном уровне. Все шко­лы осна­ще­ны спе­ци­аль­ным обо­ру­до­ва­ни­ем, кото­рое поз­во­ля­ет ребен­ку учить­ся не толь­ко сидя, но и стоя, а в млад­ших клас­сах – в подвиж­ной игре.

За несколь­ко лет экс­пе­ри­мен­та вра­чи заме­ти­ли поло­жи­тель­ную дина­ми­ку. У детей сокра­ти­лось коли­че­ство забо­ле­ва­ний серд­ца и повы­сил­ся иммунитет.

Вла­ди­мир Базар­ный счи­та­ет, что глав­ные ключ к здо­ро­вью – дви­же­ние. На Кон­фе­рен­ции он рас­ска­жет, что делать роди­те­лям в этой непро­стой ситу­а­ции и как орга­ни­зо­вать быт школь­ни­ка, чтобы:

ребе­нок рос креп­ким и здоровым,

сезон­ные про­сту­ды обхо­ди­ли вас стороной,

зре­ние не пада­ло, а мозг полу­чал доста­точ­но кис­ло­ро­да с током крови.

Так­же сто­ит отме­тить, что на Кон­фе­рен­ции «Обра­зо­ва­ние ново­го вре­ме­ни 2.0» будут высту­пать луч­шие педа­го­ги Рос­сии – прак­ти­ки, нова­то­ры, по-насто­я­ще­му успеш­ные, совре­мен­ные, нерав­но­душ­ные люди. Вме­сте с Вла­ди­ми­ром Филип­по­ви­чем высту­пят еще 19 спи­ке­ров, сре­ди кото­рых Дима Зицер, Миха­ил Кази­ник, Нико­лай Ягод­кин и другие.

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