Почему российские дети в опасности!

Статистика заболеваемости детей последних десятилетий удручает: 19% первоклассников страны имеют проблемы со зрением, а к 4 классу их число увеличивается до 51%. Это катастрофа. У детей ухудшается не только зрение, но и работа сердечно-сосудистой системы, осанка. Почти у всех диагностируют ту или иную степень сколиоза. Дети мало двигаются, мало гуляют, слабеет иммунитет, дети часто болеют, и поэтому не усваивают школьный материал, копятся пробелы в знаниях, ребенку сложно догнать школьную программу.
Интерес и любознательность ребенка гасится в постоянной гонке за школьной программой.
Владимир Базарный, доктор медицинских наук, врач и писатель, тридцать лет занимается проблемой здоровья школьников. И за это время он выяснил, что основная опасность подстерегает их как раз в школе!
«Несколько часов сидения за партой очень травматичны для детей. Деформируются кости таза, страдает позвоночник. А дальше разворачивается интересная история. Проблемы неподвижности таза сказываются и на будущем поколении. Девочки, сидевшие за партами одиннадцать лет, выходят замуж, рожают детей. Из-за неправильно сформированных костей таза мамы дети часто получают в родах различные травмы шеи. А травмированная шея сказывается на всем позвоночнике – начинаются проблемы с осанкой. Страдает головной мозг и зрение, им недостаточно крови для нормального питания. Такие детки быстрее утомляются, медленнее думают, у них рассеянное внимание и легко садится зрение», — озвучил Владимир Базарный, спикер конференции «Образование Нового Времени 2.0».
По словам Владимира, многие отмечают, что в последние годы у детей здоровье слабее, чем раньше. Это порочный круг. Дети сидят не только в школе за партами, но и дома за гаджетами. Дети предпочитают сидячий образ жизни, а родители не знают, как вытащить их на улицу. «Помните, как было раньше? Подвижные игры на улице, общение с друзьями во дворе, и крики мамы вечером во двор: «А ну быстро домой!» А теперь?».
Владимир Филиппович звонит во все колокола, и пытается донести свои идеи о здоровом образовании для здоровья всей нации. В Азербайджане его услышали на государственном уровне. Все школы оснащены специальным оборудованием, которое позволяет ребенку учиться не только сидя, но и стоя, а в младших классах – в подвижной игре.
За несколько лет эксперимента врачи заметили положительную динамику. У детей сократилось количество заболеваний сердца и повысился иммунитет.
Владимир Базарный считает, что главные ключ к здоровью – движение. На Конференции он расскажет, что делать родителям в этой непростой ситуации и как организовать быт школьника, чтобы:
- ребенок рос крепким и здоровым,
- сезонные простуды обходили вас стороной,
- зрение не падало, а мозг получал достаточно кислорода с током крови.
Также стоит отметить, что на Конференции «Образование нового времени 2.0» будут выступать лучшие педагоги России – практики, новаторы, по-настоящему успешные, современные, неравнодушные люди. Вместе с Владимиром Филипповичем выступят еще 19 спикеров, среди которых Дима Зицер, Михаил Казиник, Николай Ягодкин и другие.Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.