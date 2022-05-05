Останкинская башня напомнит о Дне радио

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С полуночи и до 23:00 7 мая медиафасад Останкинской башни украсит изображение выдающегося русского электротехника А.С. Попова и видеопоздравление с Днем радио.

В память об изобретателе в области радиосвязи, ствол самой высокой башни России будет подсвечен красочной иллюминацией.

останкинская башня - день святого валентина

В наше время, День радио, праздник работников всех отраслей связи, который отмечается не только в России. На постсоветском пространстве его продолжают отмечать 7 мая также в Беларуси, Армении и Киргизии.

День радио – это профессиональный праздник работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, радиолюбителей.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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