Останкинская башня напомнит о Дне радио

С полуночи и до 23:00 7 мая медиафасад Останкинской башни украсит изображение выдающегося русского электротехника А.С. Попова и видеопоздравление с Днем радио.
В память об изобретателе в области радиосвязи, ствол самой высокой башни России будет подсвечен красочной иллюминацией.
В наше время, День радио, праздник работников всех отраслей связи, который отмечается не только в России. На постсоветском пространстве его продолжают отмечать 7 мая также в Беларуси, Армении и Киргизии.
День радио – это профессиональный праздник работников телевидения, радиовещания, почтовиков, связистов, радиолюбителей.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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