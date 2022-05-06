В честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне под эгидой программы сохранения исторической памяти о вкладе женщин в Победу и укрепления мира «Синий платочек» при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы на станции метро «Курская» (кольцевая) пройдет патриотическая акция «Синий платочек Победы».

7 мая в 10:00 на станции метро «Курская» (кольцевая) участники флешмоба акапельно исполнят песни военных лет, отдав дань памяти и уважения героям, труженикам тыла, ветеранам.

Также в программе проект «Музыка в метро», выступление Академического Хора Московского Метрополитена.

Волонтеры Международной женской программы «Синий платочек» Благотворительного Фонда «Русская земля» подарят платочки — символы мирного неба и женской верности, участникам акции.

Акция «Синий платочек Победы» — напоминание о победе над фашизмом в 1945 году. Победу в Великой Отечественной войне наш народ одержал благодаря мужеству, единству, несгибаемой силе духа бойцов и верности, любви, стойкости женщин. Подвиг навсегда останется в сердцах поколений, и мы с нежностью будем беречь память о нем. Надеемся, что акция станет вдохновением для зрителей в это непростое время и напомнит о героизме русского народа. Синий платочек – символ женской верности и мирного неба над головой», — отметила президент фонда «Русская земля», автор и руководитель программы «Синий платочек» Анна Данилова.

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