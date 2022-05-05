Свадебный тренд 2022 года и выездные церемонии в ресторане Touch!

Свадьба – один из самых волшебных дней в жизни влюбленных. Команда Touch Group Event предлагает рассказать о чувствах счастливых пар нетривиальным способом – через «прикосновение» с авторской русской кухней и коктейлями.

Индивидуальность – особенный свадебный тренд 2022 года. В ресторане «Touch» каждая пара проживает свою уникальную историю. Для поклонников классического банкета подойдет основной зал двухуровневого пространства. Любителям выездной регистрации, как в романтических кинолентах, понравится винный зал ресторана Touch. А тем, кто предпочитает веселую вечеринку в кругу близких друзей, команда ресторана Touch предложит свадьбу в формате фуршета до 80 человек.

Лаконичный авторский стиль ресторана и сияние золотых элементов, расположение в 400 метрах от Кремля и vip-комната для невесты, высокий сервис и индивидуальный подход – счастливые мгновения свадьбы в ресторане Touch захочется проживать снова и снова!

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