Останкинская телебашня впервые приняла участников акции «Тотальный диктант»

8 апреля Останкинская телебашня впервые стала площадкой ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант».

В кафе у подножия телебашни собрались более 70 человек, чтобы проверить свои знания русского языка и навыки письменной грамотности.

Текст диктанта прочла легендарный диктор Центрального телевидения, народная артистка РСФСР Анна Шатилова.

«Мне было приятно поучаствовать в такой акции, как «Тотальный диктант», поскольку она способствует изучению и популяризации родного языка. И, конечно, было интересно прочесть текст в таком знаковом месте, как Останкинская телебашня, с которой меня долгие годы связывают только самые тёплые воспоминания. Мне радостно, что телебашня из года в год продолжает приятно удивлять посетителей не только своими экскурсионными программами, вкуснейшими десертами в кофейне «7 Небо», наполнением смотровой площадки с головокружительными секциями стеклянного пола, но и проводит, и всячески поддерживает различные социально-культурные мероприятия», – подчеркнула диктор Центрального телевидения, народная артистка РСФСР Анна Шатилова.

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