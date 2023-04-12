Печем куличи, рисуем пастелью и создаем эко-декор на фестивале «Пасхальный дар»

Дети любят делать открытия и узнавать что-то новое, если это происходит в непринужденной игровой форме. Именно поэтому всем родителям стоит внимательно изучить программу мастер-классов фестиваля «Пасхальный дар». Здесь можно и научиться готовить, и познакомиться с пасхальными традициями, и сделать подарки и украшения своими руками.

Отрываем секреты российских хозяек

Традиционно особое место в программе занимают мастер-классы, где учат готовить пасхальные угощения. Ароматные пасхальные пряники по рецепту из Новгорода, куличи с земляникой, цукатами и шоколадной крошкой по рецепту из Липецкой области и пасхальные булочки в виде гнезд с медовой глазурью по рецептам рязанских хозяек научат печь на Ореховом бульваре и улицах Городецкая, Ключевая и Профсоюзная. В Бабушкиной пекарне, которая открыта в парке Горького, на бульваре Дмитрия Донского, улице Перерва и пересечении улиц Соколово – Мещерская и Юровская в районе Куркино научат печь классический кулич с цукатами по традиционному рецепту из Владимирской области, ароматные пасхальные кексы, украшенные глазурью, как это делают в на Смоленщине, и традиционную пряную коврижку из Воронежа. Полезные и простые перекусы и завтраки, которые можно взять с собой в школу, научат готовить на площади Славы в Кузьминках, улицах Теплый стан и Святоозерская. Здесь пройдут занятия по приготовлению сырников с малиновым вареньем, мини-бургеров с куриной котлетой и кукурузных кексов с ветчиной и брокколи.

Мастерим подарки и создаем свой огород

Создать и декорировать стилизованную подвесную клумбу для хранения зелени, высадить душистые травы и сделать декоративную композицию к Пасхе, а еще украсить в технике декупаж торфяные горшочки для весенней рассады помогут во время мастер-классов, которые пройдут на бульваре Дмитрия Донского.

На улице Теплый стан гости распишут жостовскими узорами инвентарь для сада, сделают миниатюру из яичной скорлупы и аптечной ромашки, высадят чернику в бокс из кокосовых волокон, а гиацинты - в чайную пару.

Занятия на площади Славы в Кузьминках приглашают всех, кто хочет научиться делать украшения из вербы для садовых горшочков и расписывать домашние горшки в стиле точечной росписи, различать разные сорта чая и сеять семена чайных трав, а также создавать пасхальное украшение - композицию в стиле фито-дизайна.

На улице Хачатуряна в Отрадном гостей научат украшать торфяные горшки и сеять в них семена пряных трав, познакомят с рассадой садовых культур и покажут, как создать ботанический дневник. Еще на занятиях ребятам расскажут о современных методах высадки растений и трав в грунт.

Создаем пасхальное настроение

На площадке в ЦПКиО им. Горького и на Ореховом бульваре расскажут об истории пасхального дизайна и подскажут, как украсить пасхальную открытку с шоколадным яйцом в стилистике рекламы «Товарищества Абрикосова и Сыновей», создать объемный макет старинной витрины и объемную пасхальную композицию.

В Пасхальной творческой мастерской на площади Революции под руководством педагогов участники создадут праздничные сувениры, цветочные композиции и элементы пасхального декора для дома: украшение для пасхального стола из природных материалов, весенний натюрморт с пасхальным букетом и пасхальный сувенир из натуральных материалов с травами Крыма, Алтая и других регионов России.

На улице Светоозерской приглашают сделать своими руками оригинальные подарки: расписать хохломской росписью деревянную заготовку яйцо, нарисовать картину шерстью и сделать скетчи растений.

Создать авторские картины на тему Светлая Пасха, научиться писать натюрморт с натуры акриловыми красками и освоить технику рисунка пастелью и цветными карандашами научат на площадках, которые находятся в1 6-м микрорайоне бульварной зоны Крюково в ЗелАО и на пересечении улиц Соколово – Мещерская и Юровская.

Сделать и раскрасить панно с использованием гальки, расписать витражный подвес для украшения дома и создать пасхальную открытку в технике скетча приглашают гостей площадки на Ключевой улице.

Учимся сохранять природу

В эко-студии на Профсоюзной улице можно смастерить гирлянду для украшения дома из натуральных материалов, познакомиться с правилами сортировки мусора и сделать экопамятку, а еще принять участие в эко-квесте и мастер-классе по переработке пластика.

В эко-мастерских в проезде Серебрякова и на улице Адмирала Руднева гостей научат делать яркие подвески в стиле пасхальных яиц и блокнот из посевной бумаги и джутовой мешковины, пенал для школьника из органического хлопка и подарочную упаковку в форме зайца из крафтовой бумаги.

Сплести лукошко из крафт-бумаги, сшить эко-сумки для пасхальных наборов, сделать настольную игру из эко-материалов и создать блокнот с ручкой в эко-стиле можно во время экологических мастер-классах на Вешняковской улице. А на улице Сухонской научат, как сделать корзиночку для яиц из крафта, помогут придумать декор для праздничного стола, научать шить текстильные игрушки для декора и подскажут, как оригинально украсить дом к празднику.

Пасхальные традиции в эко-исполнении – тема мастер-классов на площадке у Гольяновского пруда и на Митинской улице. Здесь помогут создать настольный театр по мотивам русской народной сказки Курочка Ряба, оформить пасхальный дневник в технике аппликация, сделать эко-блокнот и декорировать обложку к нему.

Осваиваем столярное дело

Столярная мастерская в Парке Горького будет рада видеть всех, кому интересно столярное дело, и кто хочет сделать яркий деревянный скворечник, кухонную утварь для сервировки стола, или создать подсвечник из скорлупы и деревянных брусков. Гостям Коптевского бульвара и Матвеевской улицы предложат вырезать деревянные подставки для пасхальных яиц, смастерить арт-паллеты для пасхального набора и корзину для пасхальных яиц, сделать скворечник и пасхальную подвеску для декора.

Илюстрации - работы воспитанников преподавателей Творческой мастерской «АртМосковия»

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