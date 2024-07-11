Фильм-расследованиее Ксении Собчак «Осторожно, коучи», который посвящен остроактуальной теме процветающей индустрии коучинга и наставничества. Сегодня, во времена, когда людей призывают аккуратнее относиться к любой информации и подвергать ее сомнению, многие все равно зарабатывают миллионы на «продаже воздуха», а жертвы коучинга, потерявшие на вере в «успешный успех» все свои сбережения, живут на грани бедности и влезают в кредиты. Ксения Собчак вместе со своей командой погрузится в мир коучинга, покажет реальные схемы заманивания людей в сомнительные практики и познакомит зрителей с тарологами, специалистами по эмоциям, психологами и другими героями, а также опробует на себе некоторые из приемов, за которые люди готовы платить большие деньги.

Свое расследование Ксения Собчак называет новым крестовым походом против тех, кто обещает людям прекрасную жизнь, наживаясь на доверии, и против продавцов «волшебных таблеток», которых Собчак разоблачает последние несколько лет. Коучи продолжают продавать курсы про здоровье, деньги и отношения — несмотря на то, что общество уже усвоило правила осторожности с марафонами желаний, а инфополе регулярно взрывается от новостей про задержания и банкротства очередных коучей личностного роста.

Ксения приглашает зрителей в путешествие по воронке продаж — оно начнется в кабинете психолога Максима Лазарева, который объяснит механику веры человеческой психики в обещания коучей разбогатеть и стать лучшей версией себя. Лазарев — не просто эксперт, когда-то он сам отдал свои сбережения коучам и смог выбраться из эмоциональной и финансовой ямы. Вместе с его кейсом в фильме будут рассказаны уникальные истории людей, которые пострадали от действий коучей и оказались в многомиллионных долгах. Ксения Собчак впервые дает слово жертвам индустрии, которые честно расскажут о том, как они попали под влияние «наставников» и как им удалось выбраться.

Коучи продают людям не только идею успешного успеха или быстрого богатства, но и работают с экзистенциальными проблемами: страхом потери привлекательности, старости и смерти, с которыми рано или поздно сталкивается каждый человек. Собчак проникнет и в эту опасную зону коучинга и задаст специалистам вопросы, почему для хорошей физической формы оказывается недостаточно старой доброй физкультуры, зачем клиенты коучей кодируются на похудение, и как надеются «перепрошить» свое сознание с целью нравиться окружающим и продлить ощущение молодости.

Ксения Собчак, автор и ведущая:

«Мне кажется важным, чтобы люди, обращаясь к индустрии наставничества, отличали, что полезно, что просто бессмысленно, а что и вовсе может нанести серьезный вред. Ради этого и был сделан проект «Осторожно, коучи», чтобы доступно объяснить это отличие. У KION есть линейка документального кино про сложные темы, за которой я следила. Да, хоть коучинг и не является нелегальным, но, так уж сложилось, что часто клиентам приходится обращаться в полицию. И постепенно пришла идея объединить наши усилия. Мы покажем реальные схемы заманивания людей в сомнительные идеи. Мы с командой проекта даже опробовали на себе некоторые приемы. Вы удивитесь, во что готовы иногда поверить люди в погоне за сакральными знаниями».

Ангелина Ашман, продюсер:

«Правда в том, что каждый человек хочет добиться успеха. Ради этого люди готовы поверить в незнакомца, который, по их мнению, обладает некими сакральными знаниями. Но сделает ли этот специалист их счастливыми или оставит ни с чем — покажет время. В проекте мы попытались без предубеждений разобраться в происходящем с двух разных позиций: клиента и коуча. Кроме того, Ксения Собчак благодаря этой работе смогла лучше узнать себя — понять, чего лично ей не хватает, чтобы чувствовать себя счастливой».

Игорь Мишин, генеральный продюсер KION:



«Разнообразная линейка документального кино на KION пополняется новым фильмом, который исследует одну из самых остроактуальных тем нашего времени — коучинга, обогащения на инфобизнесе и порой катастрофических последствий для тех людей, которые доверяют самоназванным экспертам. В этом году мы выпустили художественное высказывание на эту тему — комедийный сериал Ильи Куликова “Успешный“, второй сезон которого будет готов к премьере в январские каникулы. Теперь пришло время поговорить про инфобизнес более серьезно, и проводником в этот опасный мир стала Ксения Собчак, которая не побоялась испытать на себе разные приемы коучей и добраться до истины».

«Осторожно, коучи» — новый проект линейки документального кино онлайн-кинотеатра KION. Авторы фильма «Право на выстрел» задавались вопросом, что делать с нелегальным рынком оружия, а героини проекта «Жизнь по вызову. Док» поделились откровенными историями о жизни представительниц секс-индустрии. Коучинг проходит по грани закона и беззакония и, по сути, не является нелегальным бизнесом, однако разорение клиентов и аресты счетов коучей переводят его в зону интересов правоохранителей. В своем расследовании Ксения Собчак поговорит об этом с адвокатом.