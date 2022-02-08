Остросюжетная драма «Холодные берега. Возвращение» выходит в премьерный показ на телеканале «Россия»

С 14 февраля 2022 года на телеканале «Россия» – премьера многосерийной остросюжетной драмы «Холодные берега. Возвращение» режиссера Сергея Комарова («Холодные берега», «Подражатель» и другие). В главных ролях – Екатерина Вилкова, Кирилл Сафонов, Галина Польских и Пётр Рыков.

Поставив точку в деле Душителя – маньяка, который держал в страхе весь Озерск, – Алина Новинская (Екатерина Вилкова) решает уйти из Следственного комитета. Получив диплом психолога, она устраивается в НИИ, где изучает поведение преступников. Новинская сталкивается с очередным серийным убийцей, которого нет в её научной картотеке. Он подражает самым известным маньякам прошлого и вовлекает Новинскую в свою зловещую игру. Под угрозой оказываются жизни не только людей из окружения Алины, но и её семья и даже хрупкий брак с Марком (Кирилл Сафонов). Алина простила мужу измену и даже приняла его обратно, но удастся ли вернуть в семью долгожданные мир и любовь, если прошлое не отпускает? Чтобы защитить близких, Новинская возвращается в Следственный комитет в качестве консультанта в помощь подполковнику Игорю Тарасову (Пётр Рыков). Но найти общий язык коллегам будет непросто: у каждого свой метод и своё отношение к делу. Подбираясь к преступнику шаг за шагом, Новинская узнает страшную правду о его личности…

Екатерина Вилкова: «Моя героиня Алина Новинская умеет мыслить стратегически, отключать эмоции, выстраивать логическую цепочку и собирать пазл из очень разрозненных элементов на первый взгляд. Во втором сезоне она пытается вернуться в ритм привычный для большинства людей жизни, но, увы, отголоски прошлого не позволяют ей сделать это».

Режиссер Сергей Комаров: «В первом сезоне «Холодных берегов» наша история была закончена, но сериал так понравился зрителю, что появилась мысль продолжить историю. Мы со сценаристами старались сделать это так, чтобы второй сезон стал не менее интересным и насыщенным по событиям, чтобы так же не отпускал зрителей до самого конца. Самое главное, что с нами была главная героиня Алина Новинская в исполнении прекрасной Екатерины Вилковой».

В продолжении нашумевшей истории «Холодные берега» собрался блестящий актерский состав: Александр Яцко, Дарья Повереннова и Пётр Рыков. Их персонажи – из близкого окружения главной героини, но может ли Алина им доверять?

Премьера остросюжетной драмы «Холодные берега. Возвращение». С 14 февраля в 21:20 на телеканале «Россия».

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