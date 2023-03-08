 «ГОЛОС РУССКОЙ СКРИПКИ»: В Москве завершил работу  Всероссийский фестиваль скрипичных мастеров

С 21 по 25 февраля 2023 года в Международном союзе музыкальных деятелей (Москва) проходил Всероссийский фестиваль скрипичных мастеров «ГОЛОС РУССКОЙ СКРИПКИ».

Первый день Фестиваля

Алексей Розов

Павел Тришев, Андрей Чистяков

«Наш фестиваль направлен на создание условий для развития сообщества скрипичных мастеров, сохранения традиций и передачи опыта, - говорит инициатор проведения фестиваля президент Ассоциации скрипичных мастеров России Иван Семкин. - Создание музыкальных инструментов очень важная область музыкальной культуры, непосредственно связанная с исполнительством. Лучшие мастера музыкальных инструментов – это большие художники. Они не меньше, чем исполнители, ответственны за живой звук инструмента. Но так сложилось, что по отношению к музыкальному исполнительству область изготовления инструментов всегда была служебной, а мастера, которые кропотливо трудятся в тиши своих мастерских, никогда не могли сравниться известностью с теми звёздами, которые играют на их инструментах.

В России давняя и сильная традиция изготовления музыкальных инструментов, которая нуждается в поддержке и дальнейшем развитии. Скрипичные мастера должны иметь возможность показать суть и значимость своего труда. Помочь решить эту задачу призвана Ассоциация скрипичных мастеров России. Помимо задачи объединения профессионального сообщества, она разрабатывает формы работы с широкой аудиторией как музыкантов, так и любителей музыки. Профессия скрипичного мастера должна стать более публичной, мастера должны лично предстать перед публикой как яркие творческие индивидуальности, а результат их труда должен получить общественную оценку и известность.

Работа по поиску таких форм, рассчитанных на аудиторию разного уровня, ведётся в течение последних 10 лет: первый конкурс скрипичных мастеров «Скрипка: Душа и Облик» по моей инициативе мы провели в 2014 году. Подготовка велась более 1 года. Второй конкурс «Скрипка: Душа и Облик» провели в 2019 году. Параллельно с конкурсом состоялась Первая всероссийская выставка музыкальных инструментов «Образ скрипки».

Новый фестиваль «Голос русской скрипки», стартовал 21 февраля 2023 года и продлится в течение 2 лет в разных городах России. Первый этап фестиваля (21-25 февраля 2023 г.) в очередной раз предложил новые формы презентации профессии скрипичного мастера широкой публике: Конкурс скрипичных мастеров имени Е.Ф. Витачека сопровождался Второй всероссийской выставкой музыкальных инструментов «Образ скрипки», публичными тестами инструментов, концертами и встречами с мастерами.

За счёт объединения разных форм в рамках одного проекта удалось существенно расширить аудиторию события, которое раньше считалось лишь узкопрофессиональным. Пространство Архиповского салона Международного союза музыкальных деятелей вдруг оказалось тесным для сразу нескольких разделов фестиваля, каждый из которых собирал свою аудиторию. Фестиваль наглядно продемонстрировал потенциал публичности, который заложен в сфере изготовления музыкальных инструментов и требует дальнейшего развёртывания во имя развития музыкального исполнительства в нашей стране».

«Голос русской скрипки» - это новая площадка для профессионального общения и передачи опыта в сообществе скрипичных мастеров;

«Голос русской скрипки» - это создание условий для профессиональной оценки технических и акустических свойств смычковых музыкальных инструментов;

«Голос русской скрипки» - это уникальная возможность привлечения в профессию нового поколения специалистов.

Участники и жюри Фестиваля «Голос русской скрипки»

Концерт-открытие фестиваля «Голос русской скрипки» (21 февраля 2023 г.)

Иван Семкин

Екатерина Юношева, Елизавета Урлауб

Ольга Жмаева

В концерте-открытии Первого этапа Всероссийского фестиваля скрипичных мастеров «Голос русской скрипки» приняли участие солистка Большого театра Ольга Жмаева (альт), члены жюри Первого всероссийского конкурса скрипичных мастеров им. Е.Ф. Витачека Андрей Чистяков (скрипка) и Алексей Розов (скрипка), студентка МГК им. П.И. Чайковского Екатерина Юношева (виолончель). Партию фортепиано исполнили Алёна Красильникова, Иван Лебедев и Елизавета Урлауб.

«У нас этот вечер получился немного импровизационно, - сказал во вступительном слове президент Ассоциации скрипичных мастеров России Иван Семкин. – Обычно все конкурсы начинаются сразу по-деловому: осматривают инструменты, ставят оценки, но в этот раз мы решили открыть фестиваль и конкурс с небольшого концерта для мастеров и музыкантов. Мы представим как исторические инструменты с выставки «Образ скрипки», так и инструменты, которые отличились в наших предыдущих мероприятиях – это финалисты и победители двух конкурсов скрипичных мастеров «Скрипка: Душа и Облик» (2014 и 2019 гг.) и акустического конкурса-эксперимента «Слепые прослушивания» (2022 г.). Скрипка рождена, чтобы наполнить нас своими чарующими звуками, своим голосом, передать нам эмоции произведений, доставить нам колоссальное удовольствие. Мы слушаем струнный инструмент не только ушами, но всем своим организмом. Про себя могу сказать, что у меня было в жизни несколько моментов, когда слушая запись или исполнение потрясающего музыканта, играющего на потрясающей скрипке, я буквально молился, чтобы в этот момент ничего не произошло неожиданного, что привело бы к прекращению этого звучания – мне казалось, что у меня могло бы остановиться сердце, настолько голос скрипки проникал в меня.

Считаю, что наш фестиваль «Голос русской скрипки» открыт. Желаю нашему фестивалю большого будущего, а нам всем – хороших фестивальных дней, чтобы достойно прошли и конкурс им. Е.Ф. Витачека, и запланированные концерты, и другие мероприятия.

В заключение хотел бы добавить, что скрипка предназначена для исполнения разной музыки. Мы можем разделять произведения, исполняемые на скрипках, по эпохам и стилям, мы можем говорить, что на скрипках надо играть только серьёзную музыку, но я бы перефразировал: на скрипке надо серьёзно играть любую музыку, поэтому на нашем концерте прозвучат произведения как классического репертуара, так и танцевальная музыка 30-40-х годов, как современная музыка, так и современные обработки произведений разных жанров».

В концерте звучали инструменты: скрипка Станислава Дмитриева «DIALOG» (Нижний Новгород, 1989), альт Георгия Морозова (Москва, 1938), альт Николая Стасова (Москва, 2017), альт Руслана Уманова (Москва, 2019), альт Всеволода Дубровского (Москва, 1995), скрипка Валентина Мохначева (Москва, 2004), скрипка Романа Наумова Concordia (СПб, 2019), скрипка Анатолия Ширманова Delfo (СПб, 2018), скрипка Павла Тришева Sofia (Mirecourt, 1992) – Гран При «Слепых прослушиваний» 2022, скрипка Дениса Ярового (Москва, 1949).

Первый всероссийский конкурс скрипичных мастеров им. Е.Ф. Витачека (22-25 февраля 2023 г.)

Отличительной особенностью конкурса были уникальные способы оценки звучания инструментов – для большей объективности результатов каждый инструмент прошел многоуровневые звуковые испытания: скрипки звучали как в руках музыкантов – членов жюри конкурса, так и в руках специально приглашенных скрипачей-виртуозов. Прослушивания проходили по 2-м формулам акустической оценки звучания Ивана Семкина. На 2 и 3 туре каждая скрипка прозвучала не менее 3-х раз в руках разных музыкантов.

В конкурсе участвовало 15 инструментов в номинации «Скрипка».

По регламенту конкурса к участию допускались иностранные скрипичные мастера.

Председателем жюри конкурса был приглашен Андроник Ягубьянц - скрипичный мастер и реставратор из Ростова-на-Дону. В 1990 г. окончил Ростовский государственный педагогический институт по классу скрипки. В том же году организовал Ансамбль старинной музыки, с которым выступал более 15 лет. Более 30 лет занимается изготовлением и реставрацией струнных музыкальных инструментов и смычков. В 1998 г. А. Ягубьянц завершил восьмилетний труд по разработке собственной концепции французского классического смычка. Лауреат Международных конкурсов скрипичных мастеров им. П.И. Чайковского в Москве. На инструментах, созданных Андроником Ягубьянцем, играют ведущие музыканты России, Китая, Германии, Чехии, Финляндии, Израиля, Франции и других стран мира. Параллельно с созданием музыкальных инструментов занимается педагогической и концертной деятельностью.

В жюри конкурса были приглашены скрипичные мастера и эксперты музыкальных инструментов:





Николай Стасов

Николай Стасов – ведущий скрипичный мастер Москвы, мастер Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. В течение 10 лет работал в Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов в Москве, восстанавливая уникальные итальянские, французские и немецкие инструменты из разных школ и эпох. Занимается художественной реставрацией и экспертизой, акустической настройкой. Член жюри международных конкурсов скрипичных мастеров.

Вячеслав Супрун

Вячеслав Супрун – скрипичный мастер и реставратор (Москва). Работал скрипичным мастером в оркестрах под управлением Е. Светланова, М. Горенштейна, Ю. Башмета, в училище при Московской государственной консерватории им. Чайковского. Участник всесоюзных и международных конкурсов. Член жюри международных конкурсов скрипичных мастеров. 2022 г. – председатель жюри Акустического конкурса-эксперимента «Слепые прослушивания».

Иван Келаскин

Иван Келаскин – эксперт по культурным ценностям Министерства культуры РФ, Член Ассоциации культуры MELOS (Италия), Лауреат и член жюри отечественных и международных творческих конкурсов. С 2000 г. - старший научный сотрудник, эксперт по старинным скрипкам в Государственном центральном музее музыкальной культуры им. М.И. Глинки. Доверенный скрипичный мастер на XII, XIII международных конкурсах им. П.И. Чайковского, в номинации «Скрипичные мастера». Награждён специальной именной медалью конкурса им. П.И. Чайковского.

В жюри конкурса были приглашены музыканты:

Алексей Кошванец

Алексей Кошванец – скрипач, заслуженный артист РФ, профессор РАМ им. Гнесиных. Окончил МГК им.П.И.Чайковского (класс профессора Б.В. Беленького) и аспирантуру МГК (класс народного артиста СССР профессора В.А. Климова). Лауреат международных конкурсов: им. И.С. Баха в Лейпциге (Германия, 1984, 1 премия) им. К. Нильсена в Оденсе (Дания, 1988, 1 премия), им. В. Беллини в Кальтаниссетта (Италия, 1995, 1 премия).

Александр Барклянский, Ольга Жмаева

Александр Барклянский – скрипач, художественный руководитель и главный дирижер камерного оркестра Moscow Collegium Musicum, солист квартета STRADIВАЛЕНКИ. Лауреат международных фестивалей и конкурсов, обладатель Гран-При Международного конкурса «Краснодарская камерата» (2011). Окончил с отличием Московскую консерваторию в 2000 г. Сотрудничал с лучшими российскими и международными оркестрами в качестве концертмейстера и солиста: камерный оркестр KREMLIN п/р М. Рахлевского, РНО п/р М. Плетнёва, камерный оркестр Мusica Viva п/р А. Рудина, зам. концертмейстера ГСО «Новая Россия» п/р Ю. Башмета, приглашенный концертмейстер Московского Симфонического оркестра, Государственный Академический Камерный оркестр России (Московский Камерный оркестр) и др.

Андрей Чистяков

Андрей Чистяков – скрипач-солист, импровизатор, композитор. Окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского в 1990 г. (класс народного артиста СССР профессора Эдуарда Грача). Лауреат международных конкурсов. Член жюри международных конкурсов: «Восходящие звезды» (Рига, Латвия); «Музыка мира» (Иерусалим, Израиль); «Мир – музыка и Развитие» (Россия). С 2000 г. – участник просветительских проектов и мастер-классов: Ad libitum, «Паганини наших дней», «Школа Михаила Казиника», «Слушаем музыку», «Музыкальный облик», «Слушаем – Играем», «Музыкальные откровения», «Дыхание скрипки» и др.

Алексей Розов, Мария Келберг, Андрокин Ягубьянц

Алексей Розов – скрипач, контрабасист, пианист, звукорежиссер. Окончил Российскую академию музыки им. Гнесиных по классу скрипки (1990). Обладатель Гран-при 3-го Московского фестиваля искусств «Вдохновение» (Москва, 2001); лауреат III премии 3-го Конкурса исполнителей еврейской музыки им. Л. Сонца (Казань, 2003); лауреат I премии 3-го Международного конкурса-фестиваля «Современное искусство и образование» (Москва, 2008). Преподаватель на кафедре эстрадных оркестров и ансамблей МГУКИ. Гастролирующий скрипач-импровизатор. Организатор и художественный руководитель ансамбля Retro Dance Band. Многократный участник семинаров и фестивалей «Клезфест в Санкт-Петербурге» (2002-2009), «Клезфест в Киеве» (2003-2007), London Klezfest (2005, 2006), Folk Festival (Оттава, 2006), KlezKanada (Монреаль, 2006), Ashkenaz (Торонто, 2006), Yiddish Summer Weimar (Веймар, 2006, 2008‑2010, 2012-2019) и др.

Александр Таланов

Александр Таланов – скрипач, заведующий струнным отделом в «Класс-центре» Сергея Казарновского. Лауреат и дипломант международных конкурсов и фестивалей. Окончил ГМПИ им. Гнесиных. Участник струнного квартета «Москва». Работал в симфонических оркестрах России. Гастролировал с концертами в России, Англии, Франции, Германии, Италии, Австрии, Финляндии, Чехии, Югославии, Испании, Швейцарии, США, Турции, Кувейте, на Тайване и т.д.

Победители конкурса:

I место (Золотая медаль). Скрипка: MARK II. Мастер: Ye Polin (КНР);

II место (Серебряная медаль). Скрипка: MARK. Мастер: Ye Polin (КНР);

II место (Серебряная медаль). Скрипка: Campana. Мастер: Роман Наумов (Россия);

III место (Бронзовая медаль). Скрипка: Ambitus. Мастер: Роман Наумов (Россия);

III место (Бронзовая медаль). Скрипка: San Leone. Мастер: Мария Стрельникова (Россия);

IV место (Дипломант конкурса). Скрипка: Тигра. Мастер: Тимофей Смирнов (Россия).

Ye Polin

Финалистами конкурса стали: Тимофей Смирнов (скрипка: Ласка), Станислав Дмитриев (скрипка: God save the King), Евгений Терехов (скрипка: Honey).

Жеребьёвка. На фото – Иван Келаскин, Вячеслав Супрун, Иван Семкин, Андроник Ягубьянц

Вторая всероссийская выставка скрипичных мастеров «Образ скрипки» (22-25 февраля 2023 г.)

На выставке были представлены 43 музыкальных инструмента скрипичных мастеров из Москвы, Екатеринбурга, Архангельска, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Железнодорожного, Ростова-на-Дону и др.

Каждый вечер проходили концерты из цикла «Звучат инструменты российских скрипичных мастеров».

22 февраля 2023 года прошел Вечер памяти Евгения Францевича Витачека (1880-1946) – основателя и первого руководителя Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов.

Евгений Логинов

Участники вечера получили большое наслаждение от музыкальных приветствий солистки Большого театра Ольги Жмаевой (альт) и скрипача-виртуоза Александра Барклянского, от профессора РАМ имени Гнесиных Логинова Евгения Михайловича в дуэте с пианистом Алексеем Вакером, от ассистента-стажера РАМ имени Гнесиных Маргариты Кельберг и заведующей оркестровым факультетом РАМ имени Гнесиных Ольги Вагановой. Часть произведений исполнялась на скрипках и альтах Е.Ф. Витачека, что было особенно приятно.

Видеоприветствие Анвара Раимджанова

Видео-приветствие из Ташкента передал профессор Государственной консерватории республики Узбекистан заслуженный артист Узбекистана Анвар Хусаинович Раимджанов - он более 55 лет играет на виолончели Е.Ф. Витачека и сделал десятки записей в теле-радио фонд Советского Союза и Республики Узбекистан. В исполнении на этой виолончели зрители услышали фрагмент выступления в Большом зале московской консерватории Вариации на тему рококо П.И. Чайковского (Солист - Сардор Ибрагимов, дирижер оркестра «Солисты Узбекистана» - Анвар Раимджанов, запись 20.05.2022 г.).

О значимости Е.Ф. Витачека для развития российской скрипичной школы скрипичных мастеров рассказал в своем выступлении Андроник Ягубьянц – председатель жюри Первого всероссийского конкурса скрипичных мастеров им. Е.Ф. Витачека.

Мария Витачек, Андрей Гапонов

Особо хочется сказать о выступлении директора Музея-квартиры Е.Ф. Гнесиных (при РАМ имени Гнесиных) Андрея Александровича Гапонова, который рассказал о первой жене Е.Ф. Витачека - Елизавете Гнесиной и сыне - композиторе Фабии Евгениевиче Витачеке (1910-1983).

Вечер памяти отца посетила дочь мастера от второго брака - Мария Евгеньевна Витачек. Все были тронуты замечательными воспоминаниями Марии Витачек и её эмоциональной благодарностью организаторам вечера - Ассоциации скрипичных мастеров России (президент Иван Семкин) и Международному союзу музыкальных деятелей.

Виолончельная сессия (концерт-презентация инструментов российских мастеров) Первого этапа Всероссийского фестиваля скрипичных «Голос русской скрипки» (23.02.2023 г.) представила 7 виолончелей российских скрипичных мастеров: Николая Стасова (2006), Романа Наумова (2020), Александра Щетины (2019), Василия Рыськова (1981), Павла Тришева (2021), Вячеслава Супруна (2022). Концерт проходил в жанре свободной импровизации: известные российские виолончелисты выбирали инструменты по своим предпочтениям и исполняли пьесы, части сонат, сюит, фрагменты из концертов.

В концерте-сессии приняли участие:

Дмитрий Чеглаков – солист, композитор, гитарист, перформер и медиахудожник, концертмейстер группы виолончелей оркестра «Новая Россия» под управлением Ю. Башмета;

Владимир Нор – лауреат международных конкурсов, заслуженный артист Московской области;

Сергей Лушин – концертмейстер группы виолончелей оркестра Московского театра «Новая опера» им. Е.В. Колобова;

Мария Клименко – студентка Российской академии музыки имени Гнесиных (класс профессора В. Тонха);

Даниил Копылов (фортепиано) и Марат Мансырев (фортепиано) стали партнерами в ансамблях для виолончелистов.

Дмитрий Чеглаков

Владимир Нор

Марат Мансырев, Сергей Лушин

Альтовая сессия (концерт-презентация инструментов российских мастеров) Первого этапа Всероссийского фестиваля скрипичных мастеров «Голос русской скрипки» (24.02.2023 г.) представила 11 альтов: исторические инструменты Георгия Морозова (1938), Всеволода Дубровского (1995, 1996), Владимира Гукасова (2022), Валентина Мохначева (2003), Владимира Зворыгина (2022), Руслана Уманова (2019, 2020), Николая Стасова (2017), Николая Сиваева (2022), Степана Доброва (1956). Размер альтов варьировался от 390 мм до 430 мм.

Инструменты озвучивали солисты Государственного камерного оркестра, лауреаты международных конкурсов Александра Тельманова и Никита Кейман. За роялем – Наталья Никитенко. Исполнители создали удивительную атмосферу, исполняя пьесы, части сонат и сюит обширного альтового репертуара.

Александра Тельманова

Никита Кейман

Скрипичная сессия (концерт-презентация инструментов российских мастеров) Первого этапа Всероссийского фестиваля скрипичных мастеров «Голос русской скрипки» (24.02.2023 г.) представила 25 инструментов: Анатолия Ширманова (2018), Николая Сиваева (2010, 2023), Станислава Дмитриева (1989, 2019), Романа Наумова (2022, 2023), Руслана Уманова (2019), Тимофея Смирнова (2022, 2023), Мария Стрельникова (2020), Ye Polin (2022, 2023), Бориса Тырышкина (2022), Евгения Терехова (2019), Владимира Зворыгина (2023), Кирилла Лаврентьева (2019, 2022, 2023), Владимира Якименко (2009, 2010, 2016, 2018), Валентина Мохначева (2001, 2004).

Полина Борисова, Полина Желиба

Александр Сиваев

Давид Ардуханян

На инструментах солировали лауреаты международных конкурсов Давид Ардуханян, заслуженный артист России Граф Муржа, Александр Барклянский, Александр Сиваев, Алексей Розов. Пианисты концерта: Полина Желиба, Надежда Котова и Андрей Разин.

Граф Муржа

Третья конференция Ассоциации скрипичных мастеров России снова подняла важные вопросы образования скрипичных мастеров, этики и эстетики реставрации инструментов, использования новых технологий в процессе производства инструментов и обсудила пути развития сообщества скрипичных мастеров.

Вопрос о регламентах и стандартах в сфере образования и реставрации вызвал бурную дискуссию, результатом которой стала договоренность о продолжении работы над этими документами.

Президентом Ассоциации Скрипичных мастеров России Иваном Семкиным была представлена презентация Всероссийского фестиваля скрипичных мастеров «Голос русской скрипки», который включает 11 мини-фестивалей (3-5 дней) в разных городах Российской Федерации, проведение 3-х конкурсов скрипичных мастеров и 2-х Слепых прослушиваний по акустическим формулам Ивана Семкина. Каждый этап фестиваля будет сопровождаться Выставкой музыкальных инструментов российских скрипичных мастеров и концертами на этих инструментах.

Встреча «В гостях у скрипичного мастера» (23.02.2023 г.) стала запоминающимся событием фестиваля «Голос русской скрипки». Встречу провел скрипичный мастер из Ростова-на-Дону – Андроник Ягубьянц. На фестивале он также возглавлял объединенное жюри мастеров и музыкантов на Первом всероссийском конкурсе скрипичных мастеров им. Е.Ф. Витачека.

Встреча с мастером

На встрече с мастером присутствовало более 20 детей из разных музыкальных школ, которые с нескрываемым восторгом разглядывали детали инструментов, слушали рассказ об устройстве скрипки, задавали вопросы, фотографировались с поразившей их воображение старинной головой контрабаса и привлекали внимание своих родителей большой заинтересованностью происходящим.

Каждый участник встречи получил сувенир на память.

Фестиваль прошел при поддержке: Ассоциации участников музыкальной индустрии и развития музыкальных инструментов «МИР-МИО». Партнерами проекта выступили: ООО «Торговый дом на Невском», ООО Издательский Дом «Перископ», ООО «Кода-мьюзик», ООО «Акустик Вуд», GEWA music GmbH, скрипичная мануфактура Arcata, Журнал «Филармоник», Музей скрипки (Москва). Медиа-партнерами выступили: Медиа-группа АртМосковия (ИД «Аксиос»), газета «Музыкальное обозрение», Радиостанция «Орфей», Classicalmusicnews.ru.

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