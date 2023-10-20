Бельгийский художник Йонас Лериш, живущий и работающий в США, — самобытная и яркая фигура на современной мировой арт-сцене. Его работы выходят за рамки общепринятых условностей и приглашают зрителя в мир потрясающей красоты, где гармонично сосуществуют природа и новейшие технологии. В своей художественной практике Лериш пристально наблюдает за глобальными процессами трансформации, совмещая объективность ученого-естествоиспытателя и увлеченность истинного художника. Произведения автора отражают глубинную смену парадигм восприятия человеческой природы, знаменуя начало эпохи трансгуманизма. В работах Лериша природа и технологии перестают быть антагонистами и сливаются в выразительном единстве, отражая текущий этап человеческой эволюции. Такое восприятие происходящего соответствует духу трансгуманизма — философской концепции, предполагающей использование технологических достижений для улучшения качества жизни человека. Сторонники трансгуманизма полагают, что на очередном этапе развития общества вид homo sapiens обретет новые, доселе недоступные ему возможности. Концепция трансгуманизма зародилась несколько веков назад, а ее популяризации в наши дни способствовало эссе, опубликованное в 1957 году биологом-эволюционистом Джулианом Хаксли. В нем ученый утверждал, что развитие технологий будет способствовать дальнейшей эволюции и совершенствованию человека как биологического вида.

Искусство Йонаса Лериша существует на стыке технологического и природного. Серия работ «От человека к постчеловеку» исследует взаимодействие этих факторов, а цикл «Бессмертные» посвящен перспективам использования достижений науки и техники для увеличения продолжительности человеческой жизни. При создании «Бессмертных» автор вдохновлялся древним японским искусством кинцуги. Этот метод реставрации керамики с помощью лака с добавлением золотого порошка позволяет увидеть красоту в несовершенстве, эстетически подчеркивая сам процесс трансформации.

Работы Лериша также заставляют задуматься о степени нашей зависимости от природных ресурсов и проблемах, вызванных их истощением и глобальными климатическими изменениями. В свете этих актуальных тем стоит переосмыслить стоящий перед человечеством вопрос противоборства природы и технологий. При этом взгляд художника лишен пессимизма: Лериш не исключает, что на новой, постгуманистической стадии развития взаимоотношения человека и природы будут иными. Его работы убедительно визуализируют изменения, которые может принести нам новая эпоха.

Еще одна важная для автора тема — это противопоставление природного и искусственного. Его работы дают зрителям возможность выявить эту двойственность, не ограничиваясь поверхностным восприятием и пристальнее вглядываясь в суть. В основе каждого тщательно сконструированного, многослойного произведения лежат долгие месяцы кропотливого труда. В результате рождаются яркие и эмоционально насыщенные композиции, свидетельствующие о невероятном внимании их создателя к деталям и общему дизайну.

Сам художник видит смысл своего творчества в том, чтобы облекать различные сознательные и подсознательные импульсы и эмоции в запоминающуюся визуальную форму. Каждое произведение рассказывает историю, содержание которой превосходит сугубо личный или эмпирический опыт. Йонас Лериш стремится создавать не просто эстетически прекрасные образы, но и нечто большее, чем сама жизнь: «Я вижу свою главную творческую задачу в том, чтобы привнести в безупречный, внешне совершенный и полностью управляемый мир моих фотографий спонтанность живой природы, ставя в тупик тех зрителей, кто привык к поверхностному восприятию искусства», — комментирует художник.

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