Казимир Малевич у дома в Немчиновке. 1933 год

Казимир Малевич – один из ключевых художников, стоявших у начала новой эры в искусстве. Не всем известно, что Малевич черпал вдохновение в природе и часто обращался к ней в своих размышлениях. Мальчишкой он сбегал на целый день, чтобы бродить по лесам и полям, но и повзрослев свободное время старался проводить на природе.

Выставка представляет собой маршрут по главным для художника местам, в которых были созданы его ключевые произведения и философские труды. Проект также задуман как отправная точка для создания музея мастера под открытым небом, который мог бы появиться на территории Москвы и ближайшего Подмосковья.

У могилы Малевича. Май 1935 года. Слева направо: Татьяна Рафалович, Уна Малевич, Наталья Малевич (Манченко), перед ней Галина Жаркова

На сегодняшний день, несмотря на всю известность художника и понимание значимости его идей для развития искусства всего мира, у Казимира Малевича нет собственного музея. В чем-то это даже соответствует его личности, ведь сам он никогда не был привязан к стенам. Возможно, его музеем должны стать поля и леса, по которым он любил гулять.

На выставке представлена важная часть личной истории Казимира Малевича, архивные фотографии и документы, а также работы современных художников, чьи арт-объекты могли бы стать частью маршрута по мемориальным местам художника и привлекать к нему посетителей. В экспозицию вошли работы: Леонида Тишкова, Аллы Урбан, Сергея Катрана, Марины Звягинцевой, Александра Панкина, Александра Матвеева, Михаила Рошняка, Елены Болотских. В рамках выставки проходит спецпроект «Метафизика деревни» Игоря Новикова, посвященный теме природы в творчестве Малевича.

Казимир Малевич. Красный дом. 1932

Казимир Малевич. Пейзвж с белым домом. 1928-1929

Казимир Малевич. Весна 1929. Дом в Немчиновке

Игорь Новиков. Крестьянка

Игорь Новиков. Косарь

Игорь Новиков. Косари

Архитектон, который Казимир Малевич завещал поставить на своей могиле

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