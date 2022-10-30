ASKERI GALLERY представляет выставку российского художника Тёмы Сюлева

25 октября в московской галерее современного искусства ASKERI GALLERY открылась выставка российского художника Тёмы Сюлева. Основательница галереи Полина Аскери представила новую серию работ художника, посвященную одному из самых счастливых событий в жизни каждого человека – рождению ребёнка.

В центре нового проекта – скульптура: двухметровый белоснежный заяц, столетиями символизирующий в России свет, зарождение радости и счастья. Большой, словно охраняющий сон ребенка заяц – символ любви и родительской нежности, но при этом — важнейший символ будущего, а также 2023 года.

Грядущий 2023 год считают одним из самых счастливых, ведь его символ – зайчик (кролик), который сулит спокойствие и стабильность, столь необходимые нам всем в эти дни.

«Мир детства — это прекрасный период в жизни каждого человека. Это незабываемая пора мечтаний, искренней радости и самых настоящих чудес. В повседневной жизни нам так часто не хватает той теплоты, очарования и беспечности ранних лет.

Тема Сюлев — уникальный художник. Ему удается передать атмосферу беззаботного и счастливого детства, окунуть каждого из нас в легкую, приятную ностальгию», – рассказывает Полина Аскери.

Первыми экспозицию увидели: Юлианна Караулова, Ангелина Аскери, Александр Шенкман, Алина Буре, Халед Джамиль, Диана Джанелли, Дарья Давыдова, Эстер Абнер, Анна Александрова, Елизавета Некрасова, Антонина Клименко, Анна Шеина, Анастасия Панибратова, Ирина Чайковская, Константин Андрикопулос, Ольга Цыпкина, Виктория Полякова и многие другие.

Посетить выставку можно до 15 ноября.

Фото – Анна ТЕМЕРИНА

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