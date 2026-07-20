От Канады до Таймыра: история восстановленного вида овцебыков

В Республике Саха (Якутия) завершился съёмочный этап документальной короткометражки с рабочим названием «Быки». Проект Алексея Суховея стал победителем ежегодного конкурса Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК) при Союзе кинематографистов России и реализуется при его содействии. Место действия — суровая Арктика, а главные герои — не только люди, но и могучие животные, чья судьба тесно переплетена с будущим всей планеты.

В центре сюжета — научные сотрудники, экологи, зоологи и волонтёры заказника «Плейстоценовый парк». Они отправляются на арктические острова, чтобы перевезти на материк несколько овцебыков. Замысел амбициозен: переселение этих животных способно восстановить нарушенную экосистему, затормозить климатические изменения и дать старт новым стадам. Герои верят, что их работа — не просто научный эксперимент, а реальный вклад в спасение мира. В фильме и овцебык, и человек предстают как равноправные «спасители», чьи усилия сливаются в единый вектор будущего.

Съёмки проходили в двух полярных локациях: на острове Большой Бегичев в море Лаптевых (рядом с Таймыром) и в посёлке Черский в устье Колымы — расстояние между ними около двух тысяч километров. Экспедиция получила разрешение на вывоз 18 полугодовалых телят — и это не случайно. Как пояснил режиссёр Алексей Суховей, для перевозки крупных взрослых особей их судно, переоборудованный японский кальмаролов, попросту не годится. В команде, кроме самого постановщика, — капитан, механик, два ветеринара и два специалиста из Минохранприроды. Всего семь человек, готовых к любым сюрпризам ледовитого моря.

Суховей выступил сразу в нескольких ипостасях: режиссёр, оператор, сценарист и монтажёр (вместе с Николаем Бемом из «ЕнисейФильма»). При этом он сознательно ограничил себя в технике — никаких сложных комплектов, только ручная камера с одним объективом, плюс экшен-камеры и дроны для общих планов. Вся история, по замыслу, умещается в рамки событий на острове: подготовка, переход через два моря и возвращение остались за кадром. Такой аскетичный подход, по мнению автора, придаёт картине достоверность и сосредотачивает внимание на главном — драме спасения животных.

Важный контекст фильма — исторический. Нынешние овцебыки — потомки тех двадцати полуторагодовалых телят, которых завезли из Канады и США в 70-е годы прошлого века на Таймыр. Тогда вид, истреблённый древним человеком на российском Севере, удалось возродить. Теперь новое поколение переселенцев продолжит эту линию. Картина Суховея запечатлевает момент, когда спокойная жизнь стада нарушается ради высокой цели — и каждый шаг команды становится частью большого экологического эксперимента, который уже много лет остаётся в центре внимания учёных всего мира.