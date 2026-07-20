В Республике Крым завершился этап радиомарафона, посвященного 25-летию РТРС

За время экспедиции специалисты РТРС выходили в эфир из Симферополя, Керчи и Ялты. Позывной RT25RK, использовавшийся для работы, объединил юбилейную дату предприятия (RT25) и международный радиокод Республики Крым (RK).

География международного общения вновь подтвердила статус Крыма как перекрестка цивилизаций. Крымские связисты провели почти 2500 радиосеансов и вышли на связь с радиолюбителями из 85 стран, включая Бразилию, Колумбию, Новую Зеландию и Белиз. Результатом диалога станет традиционный обмен QSL-карточками.

Радиомарафон проводится при поддержке Союза радиолюбителей России. С начала 2026 года связисты предприятия уже провели около 40 тысяч радиосвязей со 140 странами мира. До Крыма радиомарафон РТРС принимали Вологодская, Воронежская, Тамбовская и Тверская области, Краснодарский и Красноярский края, Адыгея, ДНР, Севастополь, Карелия и Бурятия. Сегодня также завершается дальневосточный этап с участием Приморского и Хабаровского краев. Итоговые мероприятия акции пройдут в августе в Хакасии и Костромской области.

Условия радиоигры опубликованы на сайтах коротковолновиков и на сайте РТРС.РФ в разделе «Радиолюбительские дипломы РТРС».