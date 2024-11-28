Музей МХАТ открыл выставку «От Константина до Константина» к 165-летию А.П. Чехова в Зеленом фойе МХТ имени А.П. Чехова, посвященную постановкам пьесы «Чайка» в Московском Художественном театре. Главным героем выставочного проекта станет один из центральных персонажей пьесы Константин Гаврилович Треплев.

За всю историю Московского Художественного театра к пьесе обращались пять раз. В этом сезоне состоится шестое обращение к пьесе А.П. Чехова «Чайка» в постановке Константина Юрьевича Хабенского.

«Константин Сергеевич Станиславский считал, что театр должен жить сегодняшним днём. И наша задача как театрального музея отразить, показать и сохранить этот «сегодняшний день». Выставка «От Константина до Константина» — это история шести постановок пьесы «Чайка» в Московском Художественном театре. Без прошлого нет настоящего, а в настоящем зарождается будущее», – поделился директор Музея МХАТ Павел Ващилин.

Легендарная премьера «Чайки», поставленной К.С. Станиславским и Вл.И. Немировичем-Данченко в 1898 году, обозначила важный рубеж в истории русского и мирового театра. В этом спектакле, восторженно принятом публикой, произошло открытие чеховской драматургии и современной театральной системы.

Антон Павлович Чехов и в XXI веке остаётся самым современным автором. Многие поколения режиссёров всегда будут находить что-то новое в постановке его пьес.

На выставке представлены костюмы, эскизы, макеты, документы, афиши, фотографии и предметы бутафории шести постановок пьесы. Уникальные экспонаты выставки – режиссёрский экземпляр пьесы К.С. Станиславского и медальон с гравировкой, подаренный А.П. Чеховым Вл.И. Немировичу-Данченко со словами: «Ты дал моей «Чайке» жизнь. Спасибо!» – можно будет увидеть на выставке 28, 29, 30 ноября и 1 декабря.