Театр-студию Всеволода Шиловского посетили почётные представители КНР

На показе спектакля «Дядя Ваня» Московского театра-студии Всеволода Шиловского побывали высокопоставленные гости из Китая – начальник культурного отдела (советник-посланник) посольства КНР в Москве Фэн Литао и его первый секретарь Ли Юйчжи. Два с половиной часа почётные зрители следили за происходящим на сцене – легендарную чеховскую пьесу знают во всём мире, но особенным образом этот текст воспринимается и отзывается на языке оригинала, в исполнении Всеволода Николаевича Шиловского и его учеников.

Фэн Литао, прекрасно говорящий на русском, пояснил, что сотрудничество в области театрального искусства между Россией и Китаем происходит 75 лет, за этот период очень много студентов выучились в российских вузах, в том числе, и театральных – отечественное искусство имеет огромное влияние на китайцев. Советник-посланник поделился впечатлениями – впервые он находился так близко к сцене, в самом центре событий. И отметил, что артисты не играли свои роли – они буквально жили в предлагаемых обстоятельствах.

Всеволод Шиловский поприветствовал гостей, рассказал о своём театре – «маленьком МХАТе», а также признался, что спектакль «Дядя Ваня» он некоторое время назад ставил в Гонконге с местными артистами, и был большой успех. Народный артист России и художественный руководитель театра отметил значимость пьесы и постановки: «Дядя Ваня» – это спектакль про любовь, он любит ее, а она любит другого. Чехов настолько постигал человеческую душу, психику, психологию – это как рентген человеческий. Для меня этот спектакль очень дорог».

В ходе общения Фэн Литао выразил желание привезти в Театр-студию Всеволода Шиловского делегацию из Китая, чтобы его соотечественники смогли увидеть это «могучее искусство», а также – пригласить мэтра в Поднебесную с мастер-классом. Идеи, высказанные китайским коллегой, мастер поддержал.