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ДомойИнтервьюОт кошек к собакам: Анастасия Усова поделилась историей семейного питомника «Парангон»

От кошек к собакам: Анастасия Усова поделилась историей семейного питомника «Парангон»

editor
By editor
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Анастасия Усова с собакой
Анастасия Усова

Иногда жизнь преподносит нам неожиданные повороты, которые открывают новые двери и возможности. Эта история о том, как многолетняя любовь к животным и случайные встречи могут привести к созданию успешного питомника и новым перспективам сотрудничества.

лина якунина и котики
Лина Якунина с котиками

Моя мама – Лина Якунина, в 2008 году посвятила себя кошкам. Обучалась на многочисленных курсах, получала сертификаты, подтверждающие её квалификацию фелинолога. Но, ещё с детства в её сердце было особое место для собак. И однажды, на одной из выставок, она увидела щенков породы Петербургская Орхидея, и это изменило её и мою жизнь.

Судьбоносная встреча

На выставке, которую мама организовывала, принесли на продажу щенков Петербургской Орхидеи. Она влюбилась в эту миниатюрную породу, которая не требует выгуливания и может ходить на пеленочку дома.

Семейная история

Когда я захотела взять собачку из приюта, мама решила подарить мне на Новый год «мальчика» Гуффи Жан Луи Звезда Ингрии породы Петербургская Орхидея. Этот подарок стал началом нашей семейной истории с этой породой.

О питомнике и животных

Вдохновленные нашей любовью к этой породе, мы решили зарегистрировать семейный питомник в клубе декоративного собаководства «Петербургская орхидея». С 2018 года наш семейный питомник «Парангон» официально начал свою работу, и мы приобрели еще несколько замечательных питомцев.

Кстати, собак любою всех без исключения, больше всех конечно из больших это доберман, но понимаю насколько это сложная собака в дрессуре и пока не могу себе позволить её завести.

Поддержка родных и близких

Для меня очень важно, что идею создания питомника поддержала семья и друзья. «Орхидею» очень любят. Это шикарные собаки по всем аспектам! На любых мероприятиях людям их хочется «потискать», а сами собаки очень контактные.

Перспективы

модный-показ

модный-показ

Недавно мы случайно познакомились с Динарой Садековой в интернете. Её проекты открывают возможность показать нашу породу широкой аудитории. Недавно я участвовала в одном из таких модных показов. И, конечно, мы надеемся на плодотворное сотрудничество. Уверены, что вместе сможем достичь многого.

История нашего питомника «Парангон» — это история о любви к животным и о том, как случайные события могут изменить всю жизнь. Мы гордимся нашими питомцами и открыты для новых возможностей!

Фото 1, 3, 4 © Алина Абушаева. Образ, прически: Екатерина Столповских, Иван Хвостов. Фото 2 – предоставлено А. Усовой из личного архива.

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