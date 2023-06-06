Милана ТЮЛЬПАНОВА: «Всегда чувствовала, что буду известной»

Милану Тюльпанову многие знают по ее скандальному разводу с футболистом Александром Кержаковым. Сейчас она – популярный блогер, ведущая, общественный деятель и журналист. Одно из направлений, которым Милана уделяет много времени – ментальное здоровье. Об этом, а также о том, как ей удалось справиться с жизненными трудностями, как она поддерживает свой энергетический ресурс и какой праздник устроила на 6-летие своего сына, Милана рассказала АртМосковии.

– Милана, привет! Сейчас ты успешный блогер, ведущая, активный общественный деятель, предприниматель, журналист. Расскажи, как все начиналось: чем ты увлекалась в детстве, кем хотела стать и как пришла к своей популярности?

– Я всегда хотела быть узнаваемой и примечательной фигурой. Это философский вопрос, возможно, так было от недостатка внимания в детстве. Я всегда чувствовала, что однажды это со мной произойдет тем или иным способом. А как известно, Вселенная нам предоставляет разные пути для реализации наших потребностей. Но если говорить о том, кем я хотела стать конкретно, то у меня было 2 возможных варианта. Я занималась пением, поэтому мечтала стать певицей, а также занималась теннисом, поэтому рассматривала карьеру теннисистки.

– Ты ведешь блог о ментальном здоровье, что именно ты в нем рассказываешь? Как думаешь, насколько важно людям просвещаться в этой теме учитывая, что сейчас век информационного перенасыщения?

– Мне не кажется, что рынок перенасыщен темой ментального здоровья. Вот теме абьюза, действительно, уделяют огромное внимание, что хорошо, потому что мы за короткий промежуток времени от абсолютного непонимания ситуации ранее сейчас уже снимаем сериалы на эту тему. Мы спокойно используем это термин в повседневной речи, каждый понимает, что это значит и что под ним скрывается. Это здорово, потому что люди начинают просвещаться, и меня это радует. Ментальное здоровье – это очень большой пласт, и я считаю, что говорить об этом надо и дальше. Это имеет важное значение в контексте нашего века, который можно назвать не только веком технологического прогресса, но и, безусловно, еще и веком психологического прогресса с точки зрения того, как люди стали относиться к себе, воспринимать себя, анализировать себя.

– У тебя у самой был сложный период времени, который привел в том числе к различному роду зависимостей. Как ты справилась, что помогло?

– Мне помог мой опыт, мое время и сила моего духа. Я задумывалась о том, что люди ломаются, выходят из окон и совершают с собой разные страшные вещи, потому что у каждого свой порог силы духа. Возможно, моя душа уже тогда была настолько мудрая, что все поняла правильно. Как человеку, мне этот этап было очень трудно пройти, но моей душе это было понятно. В конечном счете все это я пережила. Но как я и сказала, мне помогало время, вера в будущее и молодость, когда кажется, что все еще впереди и все наладится. Иногда такое ошибочное суждение помогает людям выбираться из сложных жизненных обстоятельств.

– В плотном рабочем графике что позволяет тебе оставаться в тонусе?

– Я люблю тренироваться так, чтобы прямо взмокнуть от тренировки. Люблю музыку. Часто перед сном включаю треки, которые мне нравятся и гоняю их. Многое отзывается в зависимости от периода жизни. А вообще жизнь – это баланс. Все склонны говорить, что мы обязаны в поте лица работать, но я думаю, что мы больше должны быть в балансе. Я могу устать от работы, но не потому, что она меня отягощает или раздражает, а просто потому, что заканчивается энергетический ресурс в какой-то момент.

– Недавно прошел день рождения твоего сына, Артемия Кержакова, которому исполнилось 6 лет. Как прошел праздник?

– Праздник прошел здорово! Мы в моем агентстве разработали для него одну интересную тематику: «неоновый футбол». Все наполнение программы было связано с футбольным фристайлом, трюками, заданиями и прочими интерактивными активностями. Но все это происходит в неоновом свете. У ребят горели футболки с их именами и фамилиями, неоновым светом горела еда, была неоновая фотозона. Это выглядело очень круто. Тема остался в полном восторге.

– Расскажите подробнее про агентство? Чем оно занимается?

– В прошлом году в Петербурге я открыла пространство «Звезды детям_by Milana Tulpanova». Для меня это название счастливое, так как под ним было сделано очень много полезных дел и оказана помощь многим детям. Мы с моим бывшим мужем и партнерами в свое время создали фонд «Звезды детям», который реализовывал многие социальные проекты. После развода и разных юридических тонкостей мои пути с этим фондом разошлись. Но так как к этому фонду имел непосредственное отношение мой отец, мне хотелось отдать дань ему. Лофт «Звезды детям_by Milana Tulpanova» - это не только место, где дети смогут отметить праздники и приятно провести время с пользой, но и площадка для самых разных мероприятий, начиная от романтических вечеров и девичников, заканчивая какими-то значимыми событиями. романтичных вечеров с просмотром фильмов, для девичников, а также благотворительных и социально-значимых мероприятий и других важных событий.

– А какое место сейчас для вас занимают социальные сети? Вы реализовывали много социальных проектов на YouTube, в свое время.

– Периодически я веду один проект, который называется «Без мамы». Эта тема мне близка, так как у меня имеется личный опыт. Проект посвящен киднеппингу: есть мамы, у которых при разных обстоятельствах были похищены дети. Мне, конечно, очень жаль женщин, оказавшихся в такой ситуации, я знаю и чувствую их материнскую боль. Но сейчас еще мне интересно разобраться в том, что вообще должно случиться с двумя людьми, у которых появился ребенок, что бы в итоге кто-то этого ребенка похитил и занимался манипуляциями.

– Какие советы можешь дать людям, которым не хватает любви к себе?

– Окружайте себя людьми, которые говорят вам хорошие вещи, хвалят вас. Не скупитесь сами на похвалу других людей и принимайте как энергию хорошие слова, которые вам говорят. Если вы девушка, то надо обязательно наряжаться, красиво одеваться, делать фотосессии. В любом случае, всегда можно найти возможность в той или иной форме себя поддерживать, вне зависимости от бюджета. А вообще в мире такое количество возможностей, ежедневно происходит столько событий, которые меняют людей в лучшую сторону, что было бы только желание. Если человек захочет, то он может добиться всего. Есть тысячи путей: они могут быть конструктивные, могут быть деструктивные, но в итоге вы все равно придете к тому, чего хотите. И это я могу сказать со 100% уверенностью.

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