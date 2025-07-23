Диана Штыкова: «Демонстрация животных на показах моды – это всегда успех у зрителей!»

О себе

В детстве, я мечтала стать биологом, у нас дома всегда жили какие то зверюшки, был аквариум с рыбками, родители выписывали мне журнал «Юный натуралист». А потом наступили 90-е годы и пришлось выбирать между мечтой и жизнью, я выучилась на экономиста и пошла работать бухгалтером в фирму, торгующую оргтехникой. Про мечту пришлось забыть на некоторое время.. Но сердцу то не прикажешь, все равно тянуло к пушистым существам, сначала морская свинка, потом кошка и, наконец, собака…

Первой собакой в нашей семье стал русский черный терьер. И второй собакой тоже. С этих пор жизнь наша очень сильно изменилась в лучшую сторону. Выставки в России, заграничные выставки, слеты породников, фестивали, спортивные кинологические состязания прочно вошли в нашу жизнь. Мы исколесили полстраны на машине со своими чернышами, познакомились с огромным количеством людей, появилось много друзей и в России и за рубежом. Жизнь била ключом. В 2008 году я решила получить потомство от своих собак, а так как нас учили с детских лет, ко всему подходить ответственно, я записалась на курсы в кинологическом клубе Лидер, который входил в состав Российской Кинологической Федерации. Учась на этих курсах, я и узнала о том, что существует просто потрясающе красивая наша отечественная порода русская цветная болонка.

Питомник

После того как я получила диплом об окончании курсов, друзья и знакомые стали подбивать меня на то, чтобы открыть свой собственный питомник. Мы все вместе выбирали название, чтобы оно было и уникальным и легко запоминающимся, в итоге было одобрено Созвездие Дианы. Это название было зарегистрировано в Международной Кинологической Организации, и с тех пор, каждый щенок родившийся в моем питомнике, имеет в своей кличке это словосочетание.

Так уж сложилось, что с детства мне нравится то, что получено или произведено в нашей стране, поэтому, когда речь зашла на семейном совете о том, какую породу выбрать, мы даже не задумывались ни минуты, только нашу русскую! Первой собакой стал русский черный терьер, а второй породой мы выбрали русскую цветную болонку.

Русская цветная болонка привлекла меня еще и разнообразием возможных окрасов, эти собаки могут быть любых окрасов, запрещены стандартом только белый и пятнистые. В мире много миниатюрных пород комнатных собачек белого окраса. Наша русская порода отличается именно тем, что имеет кудрявую шерсть от солнечно — рыжих до угольно черных оттенков. Это очень необычно и красиво!

Подбирать в пару можно собак разных окрасов и каждый раз новорожденные щенки это сюрприз. Процесс рождения очень волнительный и интересный, какие они будут?. А еще интрига состоит в том, что оттенок собаки меняется с возрастом, какой она будет, когда полностью сформируется иногда сложно предугадать. Это никогда не надоедает.

Питомнику Созвездие Дианы 17 лет!

Питомник Созвездие Дианы зарегистрирован в Российской Кинологической Федерации. Наши собаки участвуют в общепородных и монопородных выставках, в питомнике есть собаки, которые являются Чемпионами России, Чемпионами Национального Клуба породы, Гранд Чемпионами России. Я со своими собаками, участвую в международных выставках. Есть среди выпускников нашего питомника даже спортсмены, которые занимаются кинологическими видами спорта и успешно сдают нормативы и участвуют в соревнованиях. В последние годы мы плотно сотрудничаем с дизайнером одежды для животных Динарой Садековой и участвуем в ее проектах, в показах мод, фотосессиях, а также в благотворительных акциях.

О братьях наших меньших

Как я уже упоминала, я сторонница отечественной кинологии, люблю русские породы. Помимо пород, которые есть в моем питомнике, я очень тепло отношусь к русским псовым борзым. Не трудно догадаться, что мне нравятся породы с длинной шерстью, имеющей завитки и изгибы и обязательно, чтобы на морде были борода и усы, а на голове длинная челка, которую можно завязывать, заплетать, вязать бантики и резинки.

Я затрудняюсь назвать животное, которое мне было бы несимпатично, я с большим уважением отношусь к Матушке Природе и люблю каждое ее творение. Каждое живое существо по-своему красиво и точно уникально. Конечно есть предпочтения, мне более импонирует теплые пушистики, я больше кинестетик, чем аудиал и визуал.

Поддержка со стороны близких и друзей

Я очень благодарна своим близким и друзьям… Они меня понимают, это очень ценно на самом деле. Сейчас самый близкий человек, это мой муж. Я очень благодарна, что он рядом со мной и поддерживает мое увлечение. Когда рядом есть человек, который тебя понимает и помогает это дает устойчивое положение в жизни.

Фотосессии и Мир моды

Как то раз мне пришло письмо от Динары с предложением поучаствовать в фотосессии. Это было настолько непривычно и неожиданно, что первым желанием было сразу отказать, а потом я подумала, а вдруг это шанс получить какой то новый опыт, и согласилась. Фотосессия была великолепно организована, было очень ярко, так как она была в розовых тонах, весело и интересно. Все получили ворох впечатлений и кучу положительных эмоций, поэтому, когда Динара, написала мне в следующий раз, я сразу ответила согласием.. Это был показ мод, на большом торжественном мероприятии. Столько приятного волнения, известных людей вокруг, восхищения моими собаками… Мне понравилось, и вот от мероприятия к мероприятию, мы с Динарой стали сотрудничать на постоянной основе.

Демонстрация животных на показах моды – это всегда успех у зрителей! Маленькие собаки всегда вызывают восхищение, а собаки в вечерних платьях на модном показе это двойной восторг! Девочки-модели часто очень волнуются, потому, что некоторые впервые держат собак на руках, а тем более собак чужих. Переживают, а вдруг вырвется, убежит, укусит… Но, после показов, всегда говорят очень много приятных слов о том, что собаки очень послушные и с ними приятно работать. Мои собаки приучены к рукам, поэтому они не боятся контакта с людьми. Особая категория зрителей это дети, они всегда окружают вольер и с удовольствием общаются, задают кучу вопросов о собаках, дают советы по уходу, пытаются забрать с собой кого то, ну очень серьезные личности. Участие в показах это всегда много позитива и положительных эмоций.

Планы на будущее

Мои планы это заниматься разведением любимой породы пока позволяют условия жизни и здоровье в основном.. Надеемся на лучшее. Так же развивать сотрудничество с Динарой в области моды и рекламы. Мы первопроходцы, учимся всему сами, притираемся к системе, осваиваем новые горизонты..

Пожелания читателям

Хочется пожелать всем здоровья и процветания, радоваться простым вещам, быть ближе к природе, относиться к животным как животным, не очеловечивать их, и тогда мы сами сможем оставаться людьми рядом с ними.

Фото: личный архив Дианы Штыковой