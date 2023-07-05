От Станиславского – к Пересильд. Прямая дорога

Свежий выпуск нового номера «Театрального журнала» редакция представит 7 июля на Российской креативной неделе в инновационном кластере «Ломоносов».

Студенты и выпускники ГИТИСа представляют второй номер «Театрального журнала», в котором – семь рубрик и 20 материалов: обзоры спектаклей, проблемные и исторические статьи, портреты актёров и интервью с ними.

Читатели познакомятся с рецензиями на премьеры московской «Студии театрального искусства», Нижневартовского ТЮЗа, петербургского ТЮЗа им. А. А. Брянцева, ГАЦТК им. С. В. Образцова и театра «Практика». Отдельная рубрика номера посвящена новым и старым постановкам по пьесам классика советской драматургии и вновь популярного Алексея Арбузова, юбиляра этого года.

Редакция ТЖ подготовила интервью выдающегося театрального педагога, профессора ГИТИСа Олега Львовича Кудряшова и его воспитанницы, первой актрисы-космонавта Юлии Пересильд. Герои нового номера журнала рассказали об актуальности и сегодняшнем понимании школы Станиславского и его ученицы Марии Осиповны Кнебель, которая около полувека преподавала актёрское мастерство и режиссуру в ГИТИСе.

Продолжая заложенную в первом номере традицию, журнал публикует новую пьесу Анны Морозовой, написанную при участии Евгения Ионова, «Фабрика по изготовлению вундеркиндов». Пьеса стала победителем конкурса «Ремарка» в категории «Маленькая ремарка», номинации «12+» в этом году.

Первыми обладателями нового номера станут посетители Российской креативной недели. Редакция встретится с читателями 7 июля в 15:00 в зале «Юпитер» инновационного кластера «Ломоносов». Вход на дискуссию свободный, достаточно зарегистрироваться на сайте Российской креативной недели.

Первый номер «Театрального журнала» вышел в апреле этого года. Его создателями стали студенты и выпускники театроведческого и продюсерского факультетов ГИТИСа. До конца 2023 года планируется выпустить ещё четыре печатных номера. Издательский проект создан при участии и поддержке Министерства культуры России, Президентского фонда культурных инициатив, Григория Быстрицкого и Гуманитарного проекта Ивана Полякова.

Редакция ТЖ продолжает активный поиск авторов. Помимо печатной версии, существует сайт «Театрального журнала» https://journal.theater, где ежедневно выходят новости и обзоры премьер. По вопросам сотрудничества пишите на почту red_git@gitis.net

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.