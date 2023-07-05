13 июля в 19.00 состоится открытие персональной выставки Оли Махно «Первая Отрицательная» в галерее «Соль», организованной совместно с галереей GMOTart.

Победителем Open Call на проведение персональной выставки среди студентов творческих институций стала мультимедийная художница Оля Махно, студентка Universal University. Оля представит очень личную интерпретацию своей жизни и происходящих процессов: в названии – собственная группа крови художницы, вместо кураторского текста – личное художественное эссе.

В своих работах Оля пытается прислушаться и вступить в диалог со своим телом, очень внимательно исследуя реакции каждой его клетки на внешние события или, напротив, нещадно проводя над ним эксперименты, как бы анализируя его пределы со стороны.

Оля Махно. Сыграй мне на сопилке про наш лес

Перформативные практики занимают важную часть в деятельности Оли. В экспозиции, помимо инсталляций, видео, живописи и объектов, будет представлен ряд документаций перформансов, а также в один из дней выставки запланирован перформанс «Универсальный донор», во время которого Оля будет отдавать свою кровь подобно процессу «донорства крови». В той или иной степени, по словам художницы, мы все являемся универсальными донорами, но не в медицинском, а в социальном (для близких, общества, системы) и даже метафорическом смысле (например, для времени, которое каждый день забирает каплю за каплей). Как мы проживаем эту утрату, отдаем ли себе отчет в невозможности уберечь, испытываем ли страх или, разделяя, приумножаем не скорбь, а радость?

На вернисаже выставки Оля Махно проведет экскурсию лично. Выставка продлится до 13 августа, запланировано несколько мероприятий, расписание будет опубликовано в Tg канале @gmotart .

Галерея «Соль» работает с 11.00 до 20.00 ежедневно. Адрес: Лаврушинский переулок, 15.

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