Открылось новое пространство Khankhalaev Gallery в Mоскве

Khankhalaev Gallery – одна из ведущих российских галерей современного искусства. Основатель и владелец Галереи – продюсер и меценат Константин Ханхалаев. Благодаря ему получили широкую известность скульптор Даши Намдаков и художник Зорикто Доржиев (Zorikto). За 23 года своей деятельности Галерея осуществила более 100 крупных арт-проектов по всему миру, ежегодно представляя российское искусство на международных ярмарках и арт-шоу (включая 58-ю Венецианскую биеннале, Context Art Miami, Art Taipei, Art Moments Jakarta, Art Stage Singapore и др.).

Константин Ханхалеев и Сергей Макушев

Дмитрий Федотов

Данил Косенков

Александр Кононенко

Василиса Литвинова

Khankhalaev Gallery

Выбор Галереей Ханхалаева новой точки на карте Москвы неслучаен. Интерьерный центр премиум-класса Casa Ricca Expo на Рублевском шоссе уже заслужил великолепную репутацию среди профессионалов интерьерного дизайна, известен московской публике и журналистам.

На VIP-открытие 27 апреля были приглашены коллекционеры произведений искусства, арт-эксперты, дизайнеры интерьеров и архитекторы, представители СМИ. Приветственную речь произнесли основатель Галереи Константин Ханхалаев и управляющий партнер Casa Ricca Expo Сергей Макушев. Презентация площадки прошла в непринужденной и творческой атмосфере, характерной для вернисажей Khankhalaev Gallery. Гостей впечатлили экспозиция работ современных российских художников, музыкальное сопровождение в исполнении неординарного дуэта DJ Alessa Khin и флейтиста Александра Бруни, остроумие ведущего Динила Косенкова, розыгрыш арт-сувениров и подарки от Галереи.

На первой выставке Khankhalaev Gallery в Casa Ricca Expo представлены произведения искусства из коллекции Галереи. Живопись, графика и скульптуры знаменитого художника Zorikto, в том числе работы 2023 года в авторском стиле «ваджра-панк» о поисках гармонии и равновесия в сегодняшнем мире (в апреле их премьерный показ состоялся на Международной ярмарке современного искусства Art Russia). Полотна 2000-2022 гг. известного российского живописца Бато Дугаржапова, по праву считающегося гуру современного импрессионизма. Работы бурятского скульптора Даши Намдакова. Его творчество именитые эксперты признают уникальным явлением в искусстве скульптуры XXI века. Даши называют феноменальным мастером, создавшим свой загадочный мир и как никто сумевшим силой своего таланта показать связь древней и современной культур Востока. В экспозицию также вошли пейзажи Георгия Тотибадзе, потомственного живописца, наследника знаменитой династии грузинских художников Кутателадзе-Тотибадзе. Его работы отличают «философская отстраненность, глубокая колористика, желание увидеть окружающий мир с новой точки зрения».

Гости пространства смогли заметить не только знакомые произведения, они открыли для себя новые экспонаты, созданные выдающимися российскими художниками и скульпторами: Бато Дашицыреновым, Бальжинимой Доржиевым, Жамсо Раднаевым, Александром Захаровым, Денисом Куликовым, Алексеем Канисом.

В медиа-зале с большим панорамным экраном, спроектированным специально для новой площадки, в течение праздничного вечера демонстрировались фильмы, digital-арт Zorikto и другие мультимедийные проекты Галереи.

Обновленная Khankhalaev Gallery, площадью 300 м2, прекрасно подходит для экспонирования живописи, скульптур и мультимедиа, проведения публичных мероприятий и приватных встреч с клиентами. Каждый месяц выставочная экспозиция будет меняться и дополняться. Кроме того, в галерейных планах: встречи с художниками и экспертами, медиаторские экскурсии, мастер-классы, презентации для дизайнеров интерьеров и коллекционеров искусства

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