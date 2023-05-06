Южный речной вокзал украсили работами современных российских художников

28 апреля 2023 г. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реконструкции Южный речной вокзал. Для пассажиров и гостей в обновлённом здании Южного речного вокзала будут работать: зал ожидания, где можно с комфортом подождать свой рейс, ресторан и кафе, рассчитанные на 80 мест, кассы и стойка информации, офисы туроператоров, смотровая площадка на крыше и зона отдыха с шезлонгами, с которой открывается панорамный вид на Москву-реку и парк развлечений «Остров Мечты», многофункциональный медиазал и зал для проведения мероприятий, а также новое выставочное пространство Музея Транспорта Москвы — первая экспозиция посвящена истории городского речного сообщения.

«Современное здание Южного речного вокзала было построено в 1985 г. по проекту Юрия Когана в стиле позднего советского модернизма. Поэтому для оформления общественных зон вокзала было выбрано монументальное искусство, с характерными чертами этого архитектурного направления. Специально для Южного речного вокзала свои работы выполнили современные российские художники. Всего на вокзале пассажиры смогут увидеть 10 уникальных арт-объектов, а также исторические фото вокзала», — рассказала директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

На первом этаже вокзала гостей встречает монументальное панно, посвященное теме возрождения речного городского транспорта. На нем можно увидеть изображение электросудна нового поколения. Автор панно — Дмитрий Аскé — идеолог и один из самых заметных российских художников «уличной волны». Создает студийные произведения в собственной оригинальной технике мозаичного рельефа из фанеры, а также занимается искусством в общественных пространствах в формате масштабных росписей, панно и скульптур.

Первый этаж украшают также настенные рельефные ассамбляжи авторства Евы Хелки. На них изображены современные пассажиры Южного речного вокзала. Инсталляции придают пространству объем и ощущение движения, свойственное объектам транспортной инфраструктуры.

Графика Антона Чумака с темой реки и водного транспорта украсила стену первого этажа и ресторана на втором этаже вокзала. В футуристической росписи угадываются мотивы транспорта и систем речной навигации. Антон Чумак — художник, работающий в различных техниках, от авторской архитектурной графики на холстах до объектов из стали и видеоинсталляций.

На втором этаже в зоне публичной библиотеки представлен масштабный цифровой коллаж, который посвящен теме города и архитектуры. Здесь изображены футуристические транспортные концепты, разработанные Национальным центром промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ. Его специально для Южного речного вокзала создал Олег Бородин — российский художник и иллюстратор, который работает преимущественно в технике коллажа на базе фотографий.

Вход в многофункциональный медиазал украсила монументальная настенная работа с оптическим эффектом и геометрическими формами, в лучших традициях эпохи советского модернизма в архитектуре. Автор работы — Алексей Кио — московский художник, работающий в жанре геометрической абстракции, создает работы на бумаге и холстах и муралы.

Современные решения использованы и в оформлении зоны при входе в ресторан. Здесь гостей встречает настенная инсталляция Полины Могилиной, объединяющая прошлое и настоящее вокзала: историческую фотографию 14-метрового шпиля вокзала и неоновой вывеской с цитатой Иосифа Бродского о пользе путешествий по воде. В зоне ресторана посетители увидят две монументальные настенные работы, также созданные в духе советского модернизма. Автор работ — Иван Репкин — российский художник, который занимается живописью, графикой, скульптурой, стрит-артом, инсталляцией.

Третий этаж украшен историческими фотографиями вокзала и речной навигации.

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