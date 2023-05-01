Музей Транспорта Москвы открыл выставочное пространство в здании Южного речного вокзала

Музей Транспорта Москвы открыл новое выставочное пространство в здании Южного речного вокзала. Первый проект, «Москва-река пассажирская», расскажет посетителям об истории и развитии речного городского сообщения. Архитектура проекта отсылает посетителя выставки к образу реки, повторяя её плавное перетекание из одного исторического периода в другой.

«По поручению Мэра Москвы С. Собянина мы вновь открыли Южный речной вокзал — ему полностью возвращен исторический облик и транспортная функция. Уверены, как и Северный речной вокзал, он станет новой точкой притяжения, любимым местом отдыха москвичей и гостей города, а также важной культурной площадкой. Здесь появилось пространство Музея Транспорта Москвы, заработала первая выставка «Москва-река пассажирская» где посетители смогут больше узнать о развитии речного городского транспорта», — Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На выставке «Москва-река пассажирская» Музей Транспорта Москвы в хронологическом порядке представит ключевые события в истории освоения реки — от сооружения Водоотводного канала в XVIII веке до запуска электрических водных судов в XXI. Посетители смогут увидеть масштабные модели судов, уникальные фотографии, чертежи и видеохронику из более чем 10 государственных и частных собраний, а также коллекцию проездных билетов и архивных печатных изданий на тему речного транспорта.

«В здании Южного речного вокзала открылась новая площадка Музея Транспорта Москвы. Первый проект, «Москва-река пассажирская», мы посвятили непростой и витиеватой биографии вокзала. С помощью редких исторических артефактов, макетов, фотографий и чертежей мы воссоздали ключевые события в истории освоения Москвы-реки. Хронология выставки разделена на 5 разделов, которые отражают вехи развития речного транспорта. С 1775 года, когда был подготовлен первый проектный план Москвы, появились первые гидротехнические сооружения, которые сделали возможным развитие судоходства по Москве-реке, до постиндустриальной эпохи речной транспортной инфраструктуры. То, каким мы видим столичный речной транспорт сегодня и каким он может стать в будущем», — директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.

Научным куратором выставки выступил главный специалист научно-исследовательской службы Музея Транспорта Москвы Никита Голованов. Экспозиция построена по материалам его исследования, послужившего основой для одноименной книги «Москва-река пассажирская» — музей представит ее уже в мае. Выставку можно увидеть на Южном речном вокзале с 10:00 до 19:00 в пространстве Музея Транспорта Москвы в течение года. Подробная информация на сайте музея: https://mtmuseum.com/urv.

Фото - Сергей ЛУКЬЯНОВ

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