Открыт прием заявок на участие в Национальном конкурсе Beat Film Festival 2022

Международный фестиваль документального кино о новой культуре Beat Film Festival 2022 открывает прием заявок для участия в Национальном конкурсе. Заявку можно подать до 1 апреля 2022 года. К участию принимаются премьерные фильмы любого хронометража.

Национальный конкурс — единственная конкурсная программа на Beat Film Festival — создан для развития российского документального кино и поддержки молодых режиссеров. На Beat-2022 программе будет уделено особое внимание. В прошлом году у Нацконкурса впервые появилась собственная призовая статуэтка, в этом — появится своя команда отборщиков, а также отдельная программа индустриальных и образовательных событий.

Каждый год на премьерных показах Нацконкурса гости фестиваля смотрят и обсуждают фильмы, предлагающие собственный взгляд на сегодняшнюю реальность и культуру. Вместе со зрителями и жюри режиссеры развивают, оттачивают и формируют свое видение современности. Обратить на новых авторов пристальное внимание индустрии и публики, дать им площадку для высказывания — сегодня одна из ключевых задач для команды фестиваля.

«Основной фокус внимания в программе Beat Film Festival все эти годы был на международной программе. Но индустрия документального кино в России сегодня активно развивается, и мы намерены принимать более активное участие в ее формировании. Поэтому с 2022 года Национальный конкурс — одно из приоритетных направлений для развития фестиваля, что означает сильные событийные фильмы для зрителей и новые возможности внутри фестиваля для их авторов», – говорит программный директор Beat Film Festival Кирилл Сорокин.

В разные годы в жюри конкурса входили как отборщики и программные директора престижных международных кинофестивалей: IDFA, SXSW, CPH:DOX, смотров в Венеции, Роттердаме и Локарно, так и российские эксперты, такие как глава департамента кинематографии Светлана Максимченко и главный редактор Кинопоиска Лиза Сурганова. Призовой фонд Нацконкурса составляет 250 000 рублей и распределяется между победителями в соответствии с их номинациями.

За​​ время существования Национального конкурса Beat Film Festival в его программе состоялись более 50 мировых премьер. Для многих участие в конкурсе открыло дорогу к фестивалям, индустрии и зрителям. «Пятка-носок» Максима Томаша был показан в Роттердаме, «Резкий и мягкий» Насти Коркии — в программе Лейпцигского кинофестиваля и американского True/False. Зрительский хит «Флип» Гелесхана Батырханова про российский скейтбординг собрал на Кинопоиске оценок больше, чем картины про Banksy и «Студию 54». Режиссер «Хэй, бро!» Александр Элькан после Beat показал фильм на IDFA в Амстердаме, а сейчас работает над проектами Netflix. «Raving Riot: Рейв у парламента» Степана Поливанова собрал больше 13 тысяч зрителей в российском прокате и удостоился показа в лондонской галерее Тейт Модерн.

В Национальном конкурсе Beat Film Festival могут принять участие документальные фильмы любого хронометража, предлагающие смелые эксперименты с формой и свежий взгляд на темы, связанные с культурой и обществом. Фильмы, претендующие на включение в конкурс, должны быть созданы в 2021 или 2022 году и иметь премьерный статус. Заявки на участие в Национальном конкурсе Beat Film Festival 2022 принимаются до 1 апреля на сайте фестиваля.

Фестиваль Beat Film Festival пройдет в конце мая 2022 года.

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