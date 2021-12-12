Российский сериал «Забезу. Уши с хвостиком» вышел в финал Нью-Йоркского фестиваля анимационного кино

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Российский сериал «Забезу. Уши с хвостиком» вышел в финал Нью-Йоркского фестиваля анимационного кино (New York Animation Film Awards) в США.

Мультфильм рассказывает о жизни и приключениях необычной девочки по имени Забезу, родившейся в интернациональной семье мамы-зайки и папы-обезьяны. Сериал выпускает независимая анимационная Студия З. «Забезу. Уши с хвостиком» — дебютная работа начинающего российского режиссера Захара Мартышкина. Одним из композиторов выступил народный артист России Максим Дунаевский.

Нью-Йоркский фестиваль анимационного кино основан профессионалами из Cinematography Awards Foundation, является одним из ключевых событий в мировой анимации и поддерживает проекты молодых режиссёров.

Это уже не первый успех сериала «Забезу. Уши с хвостиком» — месяц назад мультфильм стал победителем в номинации «Лучший анимационный сериал» американского фестиваля EACG Fest, проходившего в конце октября в Лос-Анджелесе.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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