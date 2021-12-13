Телеканал National Geographic установил 20 инсталляций в честь своего 20-летия в России

В 2021 году телеканал National Geographic празднует 20 лет вещания в России и в честь этого события запускает масштабный проект, который призван привлечь внимание к природным и рукотворным чудесам страны. К юбилею в 20 удивительных и красивейших местах России были установлены инсталляции в виде желтых рамок — элемента логотипа телеканала.

Инсталляции символизируют стремление National Geographic вдохновлять зрителей на путешествия и показывать не только популярные, но и малоизвестные природные чудеса России. Желтые рамки появились в живописных местах, куда сложно добраться обычному туристу, например, у подножья Эльбруса, в ущелье в Северной Осетии и у вулкана на Камчатке, а также на фоне популярных достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

«В этом году телеканал National Geographic празднует юбилей — 20 лет вещания в России. Нам очень хотелось сделать это событие особенным, и мы решили с помощью инсталляций привлечь внимание к невероятным и необычным местам, которые есть в России. Надеемся, это вдохновит наших зрителей совершать открытия, путешествовать и ценить красоту, которая нас окружает», — рассказал о проекте генеральный директор компании Disney в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Кахабер Абашидзе.

Информация обо всех выбранных достопримечательностях, а также фотографии и видеоматериалы с инсталляциями будут размещены на сайте и в соцсетях телеканала. По завершении проекта зрители смогут увидеть отчетный ролик в эфире канала National Geographic и насладиться кадрами, снятыми в 20 удивительных местах, а именно:

в Мамисонском ущелье в Северной Осетии;

на горе Бермамыт с видом на Эльбрус;

на горе Мусса-Ачитара в Домбае;

в мраморном каньоне Рускеала в Карелии;

в Териберке на Кольском полуострове;

на перевале с видом на Вилючинский водопад на Камчатке;

рядом с Корякским вулканом;

на берегу Тихого океана на территории сёрф-лагеря Snowave Kamchatka;

в республике Дагестан: в горном ауле Гамсутль, у сторожевых башен аула Гоор и на смотровой площадке около села Харачи с видом на Ирганайское водохранилище;

на смотровой площадке бухты Ая с видом на Байкал на территории Прибайкальского национального парка;

в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области;

в музее-заповеднике «Дивногорье» в Воронежской области;

на смотровой площадке с видом на горы Красной Поляны на территории ресторана «Яблоки Печем»;

на набережной канала Грибоедова с видом на Семимостье в Санкт-Петербурге;

около центра семьи «Казан» в Казани;

в музее-заповеднике «Парк Монрепо» в Выборге;

около Останкинской телебашни;

на территории музея-заповедника «Кижи».

Проект с воодушевлением встретили активисты из регионов. Ёла Зикратова, организатор сёрф-лагеря на Камчатке так прокомментировала появление инсталляций: «Побольше бы таких проектов. Наша страна — как отдельная планета, здесь есть всё — от субтропиков до полюса холода, от равнин до вулканов. И каждое такое место просто захватывает дух! Верю, что проект поможет людям открыть Россию заново».

«Мы благодарны каналу National Geographic за возможность принять участие в таком важном проекте. Уверена, что подобные проекты необходимы, так как они помогают привлечь внимание и подчеркнуть неповторимость и разнообразие природных ценностей России», — отметила Галина Чернецкая, заместитель директора музея-заповедника «Парк Монрепо» в Выборге.

«Проект National Geographic сразу вызвал большой интерес среди наших посетителей. Выбор National Geographic Останкинской башни в качестве места в Москве для установки рамки в виде лого телеканала — свидетельство признания сооружения в качестве одной из главных и интереснейших туристических локаций», — говорит Глеб Алейников, заместитель директора филиала РТРС «МРЦ» (Останкинская башня).

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