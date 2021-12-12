ОТКРЫТ УЧАСТОК ДОРОГИ ОТ МИНИПОЛИСА ДИВНОЕ ДО ВЫЕЗДА НА М-4 «ДОН»

25 НОЯБРЯ 2021 ГОДА ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫТ УЧАСТОК ДОРОГИ, СОЕДИНЯЮЩИЙ МИНИПОЛИС ДИВНОЕ, ЖК «ЗЕЛЕНЫЕ АЛЛЕИ» С АВТОДОРОГОЙ М-4 «ДОН».
В торжественной церемонии открытия приняли участие генеральный директор девелоперской группы «Сити-XXI век» Антон Борисенко, глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, председатель Совета депутатов Станислав Радченко и представитель застройщика «МИЦ-Стройкапитал». Строительство дороги было начато в октябре 2020 года. Стоимость работ составила порядка 86 млн рублей.
Миниполис Дивное — жилой квартал в г. Видном для тех, кто ищет вдохновение. Проект станет первым творческим кластером в Подмосковье, где будут жить и работать яркие, креативные люди. Проект создавался по принципу партисипативного проектирования, т.е. в диалоге с клиентом. На территории площадью 18,1 га, ранее принадлежавшей совхозу им. Ленина, будут построены 16 монолитных домов средней высотности от 4 до 8 этажей. Общая площадь домов составляет 185 738,1 кв. м, жилая – 118,38 тыс. кв. м. Всего в миниполисе запроектировано 2 135 квартир, рассчитанных на проживание 4 228 человек.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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