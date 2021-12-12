Названы герои Первого Всероссийского фестиваля детского и молодежного военно-патриотического короткометражного кино «ПОТОМКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

11 декабря 2021 года состоялся финал и церемония награждения лауреатов Первого Всероссийского фестиваля детского и молодежного военно-патриотического короткометражного кино «ПОТОМКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ». Новый проект, не имеющий аналогов в стране, стартовал в августе 2021 года и сегодня назвал своих первых героев. Мероприятию не помешала даже экстренная посадка самолета Москва-Краснодар, в котором летел открывать церемонию главный почетный гость церемонии – Народный артист Российской Федерации Юрий Назаров.

В течение полугода на кинофестиваль «ПОТОМКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» было представлено 276 работ на военно-патриотическую тему, созданных юными кинематографистами и видеомейкерами из 131 муниципальных образований, 56 субъектов Российской Федерации, а также Донбасса, Луганска, Республики Казахстан и Республики Беларусь. Финал молодежного кинофестиваля «ПОТОМКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» собрал 1300 человек: 1180 гостей и зрителей со всей России участвовали онлайн и 120 – в Краснодаре на очной церемонии. 40 наград фестиваля в восьми номинациях и двух возрастных категориях, а также за лучшую режиссерскую работу и лучший монтаж, были вручены авторам работ из 36 городов и поселков России и Ближнего зарубежья: Мурманска и Севастополя, Казани и Челябинска, Котласа и Краснодара, Томска и Рыбинска, Москвы и Нижневартовск, Екатеринбурга и Твери, Луганска и других. Список победителей и их работы можно увидеть на сайте кинофестиваля.

Начало торжественной церемонии кинофестиваля «ПОТОМКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» было не совсем обычным. Открывать церемонию должен был почетный гость фестиваля, народный артист Российской Федерации Юрий Назаров. Но из-за экстренной посадки самолета Москва-Краснодар в аэропорту Шереметьево артист не смог прибыть на церемонию и сказал вступительное слово онлайн, прямо из аэропорта.

«Для молодого поколения главное: учиться, учиться и ещё раз учиться! Взрослым и детям надо знать, помнить и ценить историю. Историю страны огромной, историю каждой семьи. Настоящую историю! И не давать противникам переиначивать её. – отметил Юрий Назаров. – Здорово, что ребята снимают хорошее кино и имеют возможность показать работы на фестивале «Потомки Победителей». И, как сказал один неглупый человек: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!»

В мероприятии приняли участие представители городской и краевой администрации Краснодара и региона, политики, офицеры – Герои России и Советского Союза, представители творческой элиты страны:

Григорий Хаустов, Герой Советского Союза, общественный деятель;

Андрей Холопик, начальник Департамента молодежной политики администрации Краснодарского края;

Сергей Фетисов, начальник Управления по делам молодежи администрации МО Краснодар;

Эдуард Кузнецов, депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по экономической политике (онлайн);

Эдуард Цеев, Герой России, офицер-десантник, депутат Государственного Совета – Хасэ республики Адыгея, заместитель председателя комитета по образованию, науке, делам молодежи, спорту, СМИ и взаимодействию с общественными организациями;

Эдуард Глембовский, депутат Законодательного Собрания Краснодарского края, член Совета Краснодарского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»;

члены жюри фестиваля – профессиональные режиссеры и звукорежиссеры, журналисты, писатели и музыканты, поэты и педагоги, офицеры нескольких поколений.

Представители Оргкомитета Первого Всероссийского кинофестиваля «ПОТОМКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» рассказали о том, как появилась его идея, о ходе проекта, работе участников и жюри фестиваля.

«Идею создания кинофестиваля мне подсказала сама жизнь, – рассказал учредитель и директор кинофестиваля «ПОТОМКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» Евгений Витренко. – Как-то, общаясь со школьниками 7-8 классов, я задал несколько вопросов по истории, о Суворове, Кутузове, Сталине. И оказалось, что дети путают имена, события и эпохи. Давайте признаем, что сегодня подрастающее поколение не очень любит читать книги, а к информации формата видео, учитывая популярность соцсетей среди молодежи, более восприимчиво. Я подумал, а что, если организовать онлайн-площадку с познавательным, «положительным» контентом, где дети своим языком могли бы рассказать и передать свои эмоции, свое видение своим сверстникам и друзям. Так, чтобы видеоролики, будь то документальные фильмы или же музыкальные клипы, делали сами дети, пусть и под руководством взрослых. Так и родилась идея создания фестиваля военно-патриотического короткометражного кино для детей и молодежи, фестиваля уникального, так как все работы от участников со всей нашей большой страны, подавшие заявки на участие в кинофестивале, сразу размещаются на аккаунтах кинофестиваля в социальных сетях».

«Дети говорят со своими ровесниками на понятном им языке, и в этом есть удивительная сила преемственности поколений. Когда они в своих фильмах показывают истории таких же, как они, мальчишек и девчонок, проявивших героизм в те далекие годы Великой Отечественной Войны, у зрителей – мороз по коже. И чувствуешь: наше будущее в надёжных руках». – рассказала Инна Силенок, Председатель Оргкомитета кинофестиваля «ПОТОМКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ».

Депутат Государственной Думы РФ, член Комитета по экономической политике Эдуард Кузнецов отметил: «Я смотрел фильмы, присланные на кинофестиваль, прошедшие отбор и размещенные в социальных сетях. Они потрясают до глубины души искренностью, художественным замыслом, подлинностью и новизной восприятия и прочтения исторических фактов в сочетании с соблюдением наших лучших традиций. Оценивать работы очень нелегко. Хочется всем поставить отлично».

Герои дня – победители кинофестиваля – делились своими идеями и впечатлениями. Дети благодарили организаторов кинофестиваля за возможность серьезно проштудировать историю нашей страны, осознать, что такое – чувство патриотизма, самостоятельно создать идею, сюжет и кино/видео/музыкальную работу на военно-патриотическую тему. Ребята готовы и хотят участвовать в следующих выпусках фестиваля.

Участники мероприятия увидели работы призеров фестиваля: короткометражные фильмы, видеоролики и музыкальные клипы о Великой Отечественной войне, о прадедушках и прабабушках юных кинорежиссеров, об известных и безымянных героях военной истории России.

Второй Всероссийский фестиваль детского и молодежного военно-патриотического короткометражного кино «ПОТОМКИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» начнет прием конкурсных работ с 1 февраля 2022 года.

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