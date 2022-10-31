Открытие масштабной выставки «LÓVE» российских художников в Pop Up Museum

28 октября 2022 Nikolskaya Gallery и POP UP MUSEUM представили новый выставочный проект «LÓVE» в стенах выставочного пространства в БЦ NEO GEO. Экспозиция выставки насчитывает более 30 произведений российских авторов, преимущественно из Москвы и других город России. Вместе с группой художников проект исследует диалектическую многоплановость любви, впечатление о чувстве и художественное отражение личного опыта, связанного с ним. В экспозицию вошли живописные и графические работы, раскрывающие тему проживания любви как метафизического явления.

Исследование проекта – «Любовь» во всех ее проявлениях предоставила художнику невероятную палитру, при помощи которой можно создать бесконечное количество образов. У зрителя появилась возможность поразмышлять о формах внутреннего проживания и внешнего проявления любви. Проект также побуждает к диалогу, оставляя открытыми вопросы: «Какой опыт в жизни вы могли бы назвать любовью?», «Какие эмоции и чувства сопутствовали проживанию любви, формируя ваш опыт?», «Какому виду любви на данный момент вы уделяете наибольшее внимание?».

Дискуссия о многообразии феномена любви, согласно цели проекта, приводит к пониманию, что это чувство занимает в нашей жизни гораздо больше, чем мы привыкли думать.

Авторы: Ника Прошунина, Нисо Атаханова, Татьяна Быкова, Сандра Ковальски, Ксения Францева, Александр Стоцкий, Надежда Пестикова, Ксения Ефимова, Светлана Искоских, Алина Чалая, Юлия Черекаева, Денис Шипилов, Лара Фокс, Валерия Автухова, DIANA VIRGO, Йенна Шурсен, Константин Слепухин, Юлия Бохан, KARY RAI, LEE TRUKA, Елена Митина, ANNA BO, Азгур Мир, Елена Вогулкина, Любовь Никитина, Федор Богуян, Роман Коновалов, Дмитрий Голубченко, Мария Лихоман, COSI COSI и другие.

Проект «LÓVE» будет длиться до середины января 2023 года, что позволит зрителю в комфортном формате провести встречу с прекрасным.

Даты проведения: с 28.10.2022 по 20.01.2023.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.