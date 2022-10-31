Российский национальный оркестр: программа симфонических шедевров и камерный концерт с участием солистов РНО

2 ноября в Концертном зале Чайковского коллектив даст концерт в рамках абонемента «Симфонические шедевры» — его программу составили произведения русских композиторов. Наряду со знаменитой Третьей симфоний Сергея Прокофьева, созданной в 1928 году на основе тематического материала оперы «Огненный ангел», в программу вошли подлинные раритеты, встретить которые в современных афишах большая удача.

Симфоническая поэма «Зачарованное царство» Николая Черепнина – ученика Римского-Корсакова, члена известного содружества «Мир искусства» и ведущего дирижера дягилевских «Русских сезонов» – была написана по мотивам русской сказки «Жар-птица» в 1912 году, и также как и созданные Черепниным для антрепризы Дягилева балеты имела большой успех в Париже. Сегодня эта программная зарисовка звучит нечасто, что ничуть не умаляет ее художественных достоинств. Еще одна безусловная редкость – Третий фортепианный концерт Чайковского. В отличие от повсеместно исполняемого пианистами всего мира Первого и набирающего популярность Второго, последний опус композитора в этом жанре практически совсем неизвестен широкой публике. Восполнить пробел вместе с РНО возьмется петербургский пианист, победитель XIII Международного конкурса имени П.И. Чайковского Мирослав Култышев.

За дирижерский пульт в этот вечер встанет главный дирижер Академического симфонического оркестра Северо-Кавказской государственной филармонии Димитрис Ботинис.

6 ноября цикл камерных концертов с участием солистов Российского национального оркестра в Новом концертном пространстве в атриуме зала «Зарядье» продолжит программа, получившая название «Бородин и современники» и приуроченная ко дню рождения Александра Бородина. Создатель монументальных эпических образов в опере «Князь Игорь» и «Богатырской» симфонии, Александр Бородин (12.11.1833 — 27.02.1887) был в то же время тонким лириком. Эта сторона его дарования наиболее ярко воплотилась в камерном творчестве, одной из подлинных жемчужин которого стал Второй струнный квартет. Произведение было завершено в 1881 году, автор посвятил его нежно любимой супруге.

Программу продолжит Струнный квартет Антона Аренского – выпускника Петербургской консерватории, ученика Н.А. Римского-Корсакова и младшего современника Бородина, чьи лучшие произведения принадлежат жанру именно камерной инструментальной и вокальной музыки.

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