Гиперреальность и личность. «EVA gallery» представляет выставку «Правда о лжи»

«EVA gallery» по своему новому адресу в Москве (ул. Спиридоновка, д. 12) представляет новый проект «Правда о лжи», который визуализирует состояние покоя и контраста движения посредством восприятия фантазмов и их копий. Экспозиция состоит из работ российского художника Евгении Васильевой, известной ценителям современного искусства под псевдонимом EVA. Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 22:00 и не оставит равнодушным ни одного вдумчивого посетителя.

«Проект предлагает соприкоснуться с миром лжи, чтобы человек мог исследовать собственные заблуждения и фантомы. Взглянув на парадоксальный мир, где ложь становится правдой, человек может переосмыслить восприятие реальности.

В проекте построение реальности происходит путем анализа и включения символов, которые базируются на основных понятиях постмодернизма, таких как, желание, симулякр, гиперреальность, трансгрессия, деконструкция, интерпретация.

Ложь — неотъемлемая часть интерпретации. В терминологии постмодернизма она означает сознательный отказ от идеи всеобщих идеалов, и предполагает уникальный мир заблуждений человека. Ведущая роль интерпретации в восприятии мира ведет к тому, что становится невозможно говорить о правде, можно лишь правдиво говорить о лжи…

… Хаос окружающего мира основан в проекте на символах повседневной жизни, жизни постмодернизма, в его суетливой пустоте и действительности обмана. Проект визуализирует состояние покоя и контраста движения посредством восприятия фантазмов и их копий.

Постмодернизм – современная философия о правде лжи, основанная на заблуждениях и парадоксах современного человека. Как обрести свободу в реальности из лжи и правде о ней?», — говорит о своем новом проекте Евгения Васильева.

«Проект Евы (Евгении Васильевой, — прим.ред.) ставит диагноз современному Зазеркалью, где внешняя суета и многообразие визуальных раздражителей ничего не значат. Все текуче, зыбко и иллюзорно. Видимый мир лишен экзистенциального наполнения. Ни одна вещь в нем не является тем, за что себя выдает, поэтому существование вообще чего бы то ни было находится под большим сомнением…

…Фотографии и скульптуры Евы отражают текучий и постоянно изменяющийся окружающий социум. В ее творчестве сам принцип использования разных выразительных средств становится художественным приемом, призванным подчеркнуть плюрализм мироощущения и рефлексий, присущий современному индивиду. В постмодернистской реальности художнику, чтобы быть услышанным, предпочтительнее экспериментировать в разных жанрах и стилях. Чтобы сделать процесс созидания более продуктивным, приходится разнообразить арсенал средств. Чем он шире, тем больше шансов на понимание со стороны общества», — делится своим видением проекта Александр Лободанов, декан Факультета искусств МГУ им. М.В, Ломоносова, доктор филологических наук профессор, зав. кафедрой семиотики и общей теории искусства.

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