В Музее истории Лефортово открылась новая выставка «От платка до парика»

12 октября в Музее истории Лефортово, филиале Музея Москвы, начала работу выставка «От платка до парика», посвященная 350-летию со дня рождения императора Петра I. Экспозиция рассказывает о взаимовлиянии друг на друга европейцев и москвичей после принятия в 1702 году Петром Великим манифеста о приглашении иностранцев на поселение в Россию.

В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения Петра I. Период его правления ознаменовался рядом преобразований, затронувших политику, экономику и культуру. Кардинально изменилась и жизнь горожан: их облик, быт, мироощущение. Пришлось отказаться от бороды, платков и русского платья — их сменили заморские парики и европейский костюм.

После принятия в 1702 году манифеста о приглашении иностранцев на российскую службу, в Москву стали приезжать знаменитые граверы и художники. Гравюры и литографии были новым для России явлением, но именно благодаря им сегодня можно увидеть Москву прошлого — как древнюю столицу Русского государства с ее нерегулярной планировкой, деревянными домами и старинными памятниками, поражающими иностранцев.

Иностранцы предпочитали жить в центре города в районе Тверской улицы, Кузнецкого моста и Лубянки. Именно здесь была сосредоточена торговля, магазины и католические и лютеранские церкви. Несмотря на многие заимствования из западной Европы, Москва оставалась, по мнению иностранцев, одним из самых русских городов. Узнать, какие именно столичные достопримечательности иностранцы считали самыми живописными можно в разделе «Москва XVIII — XIX веков в произведениях западноевропейских художников».

В разделе «Западноевропейское влияние на повседневную жизнь горожан» можно с помощью предметов быта и искусства из коллекции музея проследить, как формировался новый тип светского человека, знающего французский язык, модно одетого, умеющего танцевать, играть в карты, поддерживать легкую беседу и развлекать дам. Меньше всего перемены от массового приезда иностранцев затронули ценности и традиции непривилегированных сословий. Их ценности остались более консервативными, здесь придерживались старых обычаев, только отчасти усваивая новомодные западные манеры.

Третий раздел выставки «Истории успеха иностранных предпринимателей и фабрикантов XIX — нач. ХХ вв.» расскажет о значительном вкладе приезжих в промышленно-торговую и финансовую сферу. Иностранцы владели крупнейшими заводами и фабриками, фирмами, концессиями на строительство и эксплуатацию объектов городского хозяйства стратегического значения. Иностранному капиталу принадлежали крупные предприятия металлообрабатывающей, электротехнической, химической, пищевкусовой и шелковой промышленности.

Выставка завершит работу 13 января 2023 года.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.