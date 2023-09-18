27 сентября в галерее «Центр искусств Москва» состоится открытие выставки «Искусство лиможских эмалей», которая посвящена искусству живописных эмалей французского города Лимож, получившего известность благодаря производству эмалей по всей Европе, начиная c XII века.

Экспозиция впервые представит 33 предмета из частного собрания Натальи Карпович, создававшегося несколькими поколениями одной семьи, что является редчайшим явлением для нашей страны. Экспонаты, представленные на выставке, охватывают значительный временной период от XIV до ХIХ века.

Одним из уникальных эпредметов, с которым познакомиться зритель-триптих, посвященный историческому событию, изображающий поклонение английского короля Эдуарда французскому королю Филиппу. Аналогов подобному произведению нет ни в одном собрании.

Несомненным украшением данной экспозиции являются портреты XVII века, изображающие ГенрихаII и Екатерину Медичи, особой редкостью которых являются сохранившиеся старинные рамы с эмалевыми украшениями, а также уникальный табернакль XVII века с эмалевыми вставками.

Представленная частная коллекция эмалей ценна обширными хронологическими рамками (эмали XV – начало XX века), а также многообразием тематик и иконографий.

На мероприятие приглашены партнеры галереи «Центр искусств Москва», известные коллекционеры, деятели культуры, депутаты Государственной думы, представители прессы и теле-радио сообщества.

Наталья Карпович – общественный и политический деятель, депутат Государственной думы V созыва, первый заместитель председателя Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей фракции Единая Россия, руководитель Региональной общественной организации «Объединение многодетных семей города Москвы» и президент Благотворительного Фонда «Защита Детства».

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