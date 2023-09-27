27-летняя актриса Лиза Моряк, известная по фильму «Артек. Большое путешествие» и сериалу «Жизнь по вызову», стала владелицей недвижимости в центре Москвы. Дорогой подарок своей супруге сделал режиссёр и продюсер Сарик Андреасян. Речь идёт о свадебном салоне, в котором проходили съёмки сериала «Мендельсон». В проекте Моряк сыграла как раз владелицу свадебного салона, которая вынуждена делить «власть» с ВДВшником в исполнении Владимира Сычёва. Судя по всему, актриса так прониклась ролью, что решила и в реальной жизни заняться свадебным бизнесом.

Ранее актриса рассказывала о ещё одном необычном подарке мужа-режиссёра: после рождения ребёнка Андреасян подарил супруге на 8 марта няню, облегчив её материнские обязанности.

Лиза Моряк из Сарик Андреасян поженились в октябре 2022 года. В феврале 2023 года у них родилась дочь Элизабет. Моряк регулярно снимается в фильмах и сериалах своего супруга. Только в 2023 году вышло несколько проектов с участием семейного тандема: драма по реальным событиям «На солнце, вдоль рядов кукурузы», а также свадебная комедия «Мендельсон». Сейчас Моряк снимается в еще одном проекте Андреасяна «Денискины рассказы», где сыграет маму главного героя.

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