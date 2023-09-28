Государственное автономное учреждение Воронежской области «Центр государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий по Воронежской области» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации на сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом народный» на улице Шолохова в городе Богучар. Региональная экспертная организация использует Единую цифровую платформу экспертизы.

Народный дом в городе Богучар Воронежской области был построен в 1900 году как принципиально новый для начала ХХ века тип общественного здания – общедоступное культурно-просветительское учреждение клубного типа. Именно подобные заведения послужили прообразом для советских Домов культуры. Начиная с 2014 года в Доме народном располагается Богучарский историко-краеведческий музей, который стал местом притяжения жителей и гостей города.

В рамках проекта отреставрируют фасады, заменят кровлю, обновят системы отопления, водоснабжения, вентиляцию, отремонтируют входные площадки, крыльцо, ступеньки. Кроме того, для беспрепятственного доступа и комфортного передвижения маломобильных групп населения в здании установят пандусы, разместят тактильные индикаторы, противоскользящие ленты и указатели.

Застройщик – МКУ «Богучарский районный историко-краеведческий музей». Проектировщик – ООО «Ремонтно-строительное управление-55».

Visited 1 times, 1 visit(s) today